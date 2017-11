Os dous cans que atacaron a unha muller en Covelo estarán illados na protectora e o seu futuro decidirao a Xustiza

Os dous cans que atacaron a unha muller de 82 anos no municipio pontevedrés de Covelo, deixándoa gravemente ferida, permanecerán illados no Centro de Acollida de Animais (CAAN) que depende da Deputación de Pontevedra. O seu futuro, unha vez aberta a vía penal, decidiraa o Xulgado de Ponteareas (Pontevedra) que se encargue das dilixencias.

Fontes da Deputación de Pontevedra confirmaron a Europa Press que os cans foron retirados na madrugada deste luns ás 00,40 horas do domicilio das Barreiras onde tamén residía a vítima, María Dolores Álvarez, á que tiveron que amputar ambas as pernas debido ao ataque.

A actuación foi requirida pola Garda Civil, que se encargou da investigación, e levárona a cabo traballadores da protectora.

Ademais, para a retirada dos animais, desprazouse un veterinario que sedó aos cans, como medidas "preventivas" co fin de "garantir" a seguridade das persoas que acudiron a recollelos. O dono non opuxo resistencia, segundo indicaron estas mesmas fontes.

Como non tiñan microchip --tampouco estaban no rexistro de cans potencialmente perigosos nin tiñan cartilla sanitaria--, no propio domicilio onde os retiraron, a ambos os animais introducíuselles este dispositivo de identificación.

Os dous cans permanecerán, polo menos polo momento, nunha zona apartada do centro de acollida seguindo a normativa, para cumprir a corentena. Con todo, non se detectou ningún problema físico dos animais, mentres que o seu futuro decidirao a Xustiza, incluídos os dereitos de propiedade do dono.

ATAQUES EN 2016-2017

En todo 2016 e no que vai de 2017 comunicáronse ao Rexistro galego de animais de compañía en Galicia tres ataques de cans potencialmente perigosos, aínda que estas cifras inclúen unicamente a aqueles animais que contan con microchip.

Ademais, segundo os datos da Consellería de Medio Ambiente facilitados a petición de Europa Press, tamén se contabilizaron oito ataques de cans a outros iguais en leste mesmo período de tempo.

VÍA PENAL E ADMINISTRATIVA

A Garda Civil de Pontevedra abriu a vía penal contra o dono dos dous cans, de ao redor de 40 anos, ao que se investiga por un delito de lesións graves por imprudencia, segundo confirmaron a Europa Press fontes da investigación.

Ademais, tamén se abriu un expediente pola vía administrativa por este caso, xa que os cans non tiñan microchip, nin cartilla sanitaria nin estaban anotados no rexistro municipal de cans potencialmente perigosos, segundo confirmaron a Europa Press fontes da investigación.