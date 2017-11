Augas reunirá esta semana ou "como moi tarde" o vindeiro luns aos concellos da zona de Pontevedra afectados pola sétima declaración de alerta por seca na demarcación hidrográfica Galicia-Costa.

A Conselleira De Medio Ambiente E Ordenación Do Territorio, Beatriz Mato, Visita | Fonte: Europa Press

De feito, o comité permanente do consello reitor de Augas de Galicia darase cita este martes, coa previsión de ratificar a proposta realizada o pasado venres pola mesa técnica da seca, que corresponde ao subsistema do río Lérez.

Diso informou a conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, xunto ao director xeral deste organismo, Roberto Rodríguez, en declaracións aos medios de comunicación após participar nun acto nunha empresa en Santiago.

O obxectivo deste encontro, xa celebrado o luns da semana pasada e o venres anterior cos municipios afectados polas outras seis alertas nesta conca, é informar os responsables locais "máis pormenorizadamente da situación en que se atopa a conca", en primeiro lugar, e "demandar información de carácter técnico" en segundo termo, algo que é preciso, segundo explicou a conselleira, "para poder implementar medidas posteriores".

"Hoxe sairán as cartas para emprazalos o máis pronto posible, se pode ser esta mesma semana e se non como moi tarde o luns que vén", dixo, para engadir que "a partir de aí" tratarase de "esperar a información que eles poidan trasladar".

AVALIACIÓN DE EFECTOS

En canto ás outras seis concas, esa información "está a chegar". De feito, algunha "xa chegou a semana pasada" e outra "está a chegar agora", o que permitirá a Medio Ambiente "propor distintas medidas que deberán tomar os alcaldes en relación a poder conseguir un aforro de auga en función da demanda do recurso que poidan ter".

No que respecta á avaliación da información recibida até agora, foi o responsable de Augas o que indicou que "nalgúns casos si se reporta esa información coas estimacións dese impacto pero noutros casos está por ver que efecto poidan ter" as medidas adoptadas.

"Ás veces hai medidas que se adoptan pero tamén é certo que --en-- moitos concellos esta situación está a provocar tamén novas altas no sistema, co cal hai que analizalo pormenorizadamente", apuntou.

UNIFICAR MEDIDAS

"É importante ter presente que estas medidas non van ser homoxeneizadas", avisou a titular do departamento autonómico, ao advertir que a conca do Lérez, por exemplo, "non ten que ter as mesmas medidas que pode ter a conca da Coruña". "Serán medidas específicas para a situación en que se atopen cada un destes sistemas", incidiu.

En calquera caso, Beatriz Mato sinalou que si se tratará de "unificar estas medidas" dentro de cada subsistema ."Se dun río está a alimentarse máis dun concello, que eses concellos que se alimentan tomen todos á vez as mesmas medidas para que realmente sexa efectivo", expuxo.

O "máis importante por agora", segundo afirmou, "é tentar ver se con medidas como redución de baldeos, redución da captación de grandes consumidores ou distintas medidas pódese achegar a unha solución que poida ser satisfactoria para o nivel no que se atopen os encoros ou os distintos caudais dos ríos".

En caso contrario, considerou que "se podería tentar avaliar outra serie de medidas como pode ser o control do caudal ecolóxico, que é unha medida que se tomará despois de implantar outras máis sinxelas, que garantan o compromiso do concello na redución do consumo". "Non tanto dos usuarios como doutras vías que poida ter o concello", apostilou.

Así, comentou tamén que "se avaliarán os distintos emprazamentos que poida haber doutras futuras captacións ou infraestruturas que poidan ser necesarias en caso de chegar á circunstancia non desexada de emerxencia".

"NON CHEGA"

A choiva dos últimos días "non chega", segundo Mato, quen agregou que "os próximos días a previsión tamén indica que van ser secos e sen precipitacións destacadas".

"Galicia necesita que chova e que o faga dunha forma continuada e bastante tempo para que poida haber unha recuperación dos niveis tanto dos ríos como dos encoros", subliñou.