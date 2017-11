Este mes de outubro foi un dos máis secos en Compostela en 50 anos

Aínda que apenas choveu en sete días do pasado mes, hai que remontarse dez anos atrás para atopar o mes de outubro máis secos dos últimos 50 anos en Compostela: en 2007 apenas se recolleron en Santiago 2,6 litros por metros cadrado en cinco días distintos. Segundo os rexistros do Observatorio Astronómico Ramón María Aller da Universidade de Santiago (USC) o mes que acaba de rematar contabilizou un total de 53,3 litros/m2 repartidos nun total de sete días, lonxe da media habitual nesta época do ano. As precipitacións neste mes concentráronse do 15 ao 20 de outubro e o día 1 case de xeito inapreciable, sendo os de maior volume de chuvia recollida o 17 (20,5 l), o 16 (15,4 l) e o 20 (10,5 l).

Estación Meteorolóxica do Observatorio Astronómico Ramón María Aller, no Campus Vida da Universidade de Santiago | Fonte: USC.

O director do Observatorio José Ángel Docobo explica que as cifras rexistradas sitúan o pasado mes de outubro de 2017 como o sétimo dunha lista que encabeza o ano 2007 e ao que lle seguen 1971 (27 l/m en catro días), 1970 (31 l/m en tres días), 1974 (34,5 l/m en catro días), 1986 (40,3 l/m en trece días) e 1985 (51,2 l/m en oito días).

CHUVIAS

Do outro lado deste rexistro pluviométrico, o mes de outubro máis húmido das últimas cinco décadas remóntase ao ano 1987 cando se recollerán 603,5 litros repartidas ao longo de practicamente todo o mes, xa que choveu en 27 xornadas distintas. Un nivel de precipitacións moi similares rexistrouse en 2006 con 601,7 l/m e en 2013 con 532,7 l/m. Séguenlle nesta listaxe os anos 2001 (436,9 l/m), 2002 (406,3 l/m), 1990 (396,9 l/m) e 2004 (361,6 l/m). De media, a precipitación do mes de outubro en Santiago ascende a 230 l/m.

Tomando como referencia o acontecido no mes de outubro máis seco dos últimos 50 anos, o profesor Docobo sinala que en 2007, cando só se rexistraron 2,6 l/m, os meses anteriores de setembro e agosto e os posteriores de novembro e decembro foron igualmente secos, “non así os meses da primavera e inverno daquel ano”, advirte.



Polo que respecta ao cómputo anual, o director do Observatorio Astronómico da USC informa de que a precipitación recollida este ano en Santiago nos últimos cinco meses “é de só 151,9 l/m, o que presenta aproximadamente a cuarta parte do que se mediu nos anos 1987 e 2006 só no mes de outubro”. En total, dende xaneiro, aínda non se contabilizaron 1.000 l/m, sendo a media anual de 1.820 l/m, engade o profesor Docobo.