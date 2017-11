O orzamento para o turismo galego aumenta un 25% e crea unha liña específica para o Xacobeo 2021

A Axencia de Turismo de Galicia contará para o ano 2018 cun orzamento de 58 millóns de euros, o que supón unha subida do 25 por cento dos seus fondos con respecto ao ano anterior, coa vista posta, en particular, no Xacobeo 2021, para o que se creará por primeira vez unha partida específica.

Así o anunciou a directora de Turismo, Nava Castro, quen compareceu na Comisión de Orzamentos para informar as partidas do seu departamento de cara ao ano que vén, no que, ademais do Xacobeo, incidirase en mellorar as infraestruturas turísticas, manter o crecemento de viaxeiros e desestacionalizar e diversificar a oferta e a demanda.

Dentro do crecemento de partidas, Castro destacou a creación dunha liña específica para o Xacobeo 2021, que se destinará á mellora das infraestruturas do Camiño de Santiago, a mellora da accesibilidade ou a participación en proxectos europeos, entre outras cuestións.

Ademais, Castro destacou que estes orzamentos dedicarán máis de sete millóns de euros a promoción turística, con iniciativas como a creación dun novo vídeo promocional ou a posta de Galicia en mercados internacionais, sobre todo en China, Xapón ou Corea. Tamén se continuará con programas exitosos, como o dos trens turísticos, e impulsarase a imaxe de Galicia como lugar de "destino activo".

O capítulo de transferencias de capital, dixo Castro, crece un 48 por cento, até alcanzar os 10,6 millóns, un ámbito no que se traballará máis intensamente coas universidades dentro das cátedras de hidroloxía médica e do Camiño de Santiago.

Nesta partida tamén se inclúe o apoio ás festas de interese turístico e iniciativas como a rehabilitación do antigo balneario de Cortegada ou a posta en marcha do novo Centro de Interpretación do Viño Condado do Tea. Sinalización e accesibilidade turística, así como mellora dos establecementos, acapararán liñas de axudas.

No relativo ao capítulo 2, contou, mantén o investimento por encima dos 5,1 millóns de euros, con especial protagonismo para a formación a través do Centro Superior de Hostalaría de Galicia. Do mesmo xeito, a directora de Turismo chamou a atención sobre o incremento da partida para colaboración con entidades sociais e asociacións.

Durante a súa intervención, Castro destacou os bos datos turísticos da Comunidade en xeral e do Camiño de Santiago en particular. Do mesmo xeito, mostrouse satisfeita polo incremento do turismo internacional, que aumentou un 4,6 por cento en cifra de visitantes e un 8,8 por cento en pernoctacións, unha senda pola que avogou por continuar.

REFORZAR A INSPECCIÓN

Na súa quenda de réplica, a deputada do BNG Noa Presas incidiu na necesidade de reforzar a inspección no ámbito turístico, sobre todo en relación coas "plataformas" que supoñen unha ameaza para as "infraestruturas clásicas", á vez que preguntou polo grao de execución orzamentaria que, segundo indicou, a estas alturas do ano é do 40 por cento.

Presas viu como positiva a aposta pola internacionalización, aínda que pediu que se realice "máis aló do Camiño de Santiago", e demandou que se fomente tamén "o valor inmaterial da cultura", en ámbitos como a tradición musical ou o idioma.

O socialista José Manuel Pérez Seco incidiu na necesidade de desestacionalizar o turismo e de "diversificalo" polo territorio, evitando a "masificación e a concentración" en determinadas áreas. Esta estratexia "non se está conseguindo", dixo o deputado, quen lembrou que, segundo datos de INE, Galicia acolleu entre maio e setembro o 60 por cento do turismo e os viaxeiros concentráronse nun 80% nas provincias da Coruña e Pontevedra.

"É certo que os orzamentos medran, pero non o suficiente para nós", dixo o deputado de En Marea Juan José Merlo, quen preguntou polo retorno que se espera destes orzamentos. Así mesmo, botou en falta algunha iniciativa e investimento encamiñado á recuperación "do que se perdeu" por mor da vaga de lumes, facendo fincapé en que o turismo tamén acode a Galicia pola súa natureza.

Finalmente, a deputada popular Cristina Romeu lembrou que os orzamentos deste departamento crecen "por terceiro ano consecutivo", neste caso un 25 por cento. No entanto, incidiu en que a evolución da xestión turística da Xunta demostra que "se pode facer máis con menos".