A defensa do acusado de arroxar á súa muller pola xanela en Vigo di que se tirou ela e pide a súa absolución

A defensa do home acusado da morte da súa esposa, á que supostamente arroxou por unha xanela da súa vivenda en Vigo en outubro de 2015, alegou que foi ela quen se tirou e pediu a libre absolución do seu patrocinado, quen se negou a declarar no xuízo con xurado popular que arrincou este luns na Sección Quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra.

Acusado de tirar á súa muller pola xanela en Vigo | Fonte: Europa Press

Pola súa banda, o Ministerio Público e as acusacións --a acusación particular, que exerce o fillo da muller; e a acusación popular, que exerce a Xunta--, mantiveron que se a muller quíxose tirar non forzaría a xanela pola que caeu, e engadiron que ela "non tiña suficiente forza", tiña 71 anos e sufría de pluripatologías, entre elas artroses.

O fiscal sostén, ademais, que o home tiña anuladas as súas capacidades intelectivas e volitivas porque sufría de delirio persecutorio, ao crer que a súa muller lle estaba envenenando, polo que pide o seu internamento nun centro psiquiátrico penal durante non máis de 15 anos; mentres que as acusacións considéranlle autor dun asasinato e piden prisión permanente revisable para el.

