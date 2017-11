O portavoz de En Marea, Luís Villares, denunciou a "incapacidade estrutural" da Xunta e o "abandono" do Executivo que dirixe Alberto Núñez Feijóo aos concellos e aos afectados pola vaga de incendios que sufriu Galicia a mediados de outubro. Tamén cargou contra as axudas habilitadas, ao considerar que levan unha burocracia e "requisitos inasumibles" que dificultarán o seu cobro.

Luís Villares | Fonte: Europa Press

"A indeterminación das contías, o condicionamento a pechar convenios entre concellos e Xunta, e a inasumible burocracia imposta no decreto dificultará de forma importante o cobro das axudas", alertou Villares, quen reivindicou a necesidade de abrir oficinas en todos os concellos afectados e non só en Cervantes, para que todos os cidadáns poidan facer as consultas necesarias.

En canto aos "requisitos inasumibles", o dirixente de En Marea suxeriu que a Xunta podería introducilos coa intención de "facer propaganda" pero que, finalmente, as axudas non cheguen aos cidadáns, como ocorreu no caso das enerxéticas. De feito, pediu que se eliminen determinadas esixencias que, pola súa dificultade, "provocarán que só se poida atender a menos dun 2 por cento de persoas que poderían acollerse a elas".

Após un percorrido por distintos municipios afectados, incidiu en que os Consistorios denuncian que non hai unha resposta "sistematizada" da Xunta para atender ás súas demandas, xa que non existe unha oficina técnica que poida atender a esas peticións. Tamén propuxo "anular de inmediato" o prazo dado para a solicitude das axudas, que considera "insuficiente".

USO "DEMAGÓXICO" DO TERMO TERRORISMO

No que respecta ás axudas persoais, alertou do uso "demagóxico" que, ao seu entender, fai o Goberno galego do termo "terrorismo incendiario", co que tenta "ocultar a súa responsabilidade" e situalas "nun inimigo externo". Con todo, remarcou que esixe "demostrar que os lumes foron intencionados" para poder acceder ás axudas no caso das vítimas mortais.

"O Goberno anunciou que subía indemnizacións ao ser considerados como terrorismo, pero a realidade é outra, e as disposicións non contemplan as partidas de indemnización por terrorismo. Faise demagoxia con este termo e invístense 80.000 euros en medios de comunicación para facer propaganda do terrorismo incendiario", lamentou.

PACTO POLO TERRITORIO

Na rolda de prensa, Villares incidiu no "abandono" da Xunta, á que acusou de "pór paus na roda" fronte a unha sociedade civil que "tenta saír adiante" e uns concellos que tentan "axudar". No marco deste "abandono transversal", aludiu, por exemplo, ao "grave risco" que viven explotacións gandeiras.

A modo de exemplo, sinalou que Cervantes ou Ponte Caldelas xa denunciaron que o Goberno galego "non está a dar facilidades" para pór en contacto a estes municipios con outras zonas nas que hai excedente de herba. "Foron os concellos e entidades os que tiveron que asumir este labor, a Xunta non entende que é necesaria unha resposta inmediata", reprochou.

Do mesmo xeito, alertou da necesidade de adoptar actuacións para garantir a rexeneración do chan e de comprobar que non hai contaminación nos acuíferos dalgunhas localidades afectadas. E é que, segundo incidiu, en lugares como Carballeda de Avia a subministración regular tense que facer mediante camións ou auga embotellada.

Outra das denuncias dos concellos da que se fixo eco Villares fai referencia aos "atrasos dos permisos dos técnicos veterinarios da Xunta", que "superaron nalgún caso a semana, para poder retirar os cadáveres dos animais calcinados", o que supón "un verdadeiro problema de saúde pública".

Tamén aludiu "á falta de atención psicolóxica" ás vítimas e volveu a incidir na "descoordinación" dos efectivos e a apelar a un mando único, antes de reivindicar "un pacto polo territorio" que dea solución ao problema dos incendios, unha cuestión que, subliñou "ten carácter estrutural e non conxuntural".

COMISIÓN

Finalmente, Villares afeou a "negativa" do PP a crear no Parlamento unha comisión de estudo formada por expertos e profesionais independentes para determinar as "causas reais" dos lumes e propor "alternativas realistas e asumibles".

"Todos os expertos advirten que estamos ante un problema estrutural que esixe un pacto nacional polo territorio que permita arranxar a situación e avanzar nun cambio de modelo", remarcou, á vez que, co exemplo de Portugal, insistiu en que a vía adecuada sería "unha comisión de estudo".

En todo caso, como xa fixo após a última Xunta de Portavoces, onde En Marea e PSdeG trataron de activar este órgano co rexeitamento do PP --que pospuxo calquera pronunciamiento á comparecencia de Feijóo deste martes--, Villares non pechou a porta ao impulso dunha comisión de investigación se os populares non acceden á de estudo. "Na nosa proposta xa ía como subsidiaria", explicou.