(AM) A defensa do acusado de arroxar á súa muller pola xanela en Vigo di que se tirou ela e pide a súa absolución

A defensa dun home acusado da morte da súa esposa, á que supostamente arroxou por unha xanela da súa vivenda en Vigo a finais de outubro de 2015, alegou que foi ela quen se tirou e pediu a libre absolución do seu patrocinado, quen se negou a declarar no xuízo que arrincou este luns na Sección Quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, en Vigo.

Xuízo acusado de arroxar á súa muller pola xanela en Vigo | Fonte: Europa Press

Sobre as 10,00 horas deste luns iniciouse a selección do xurado, após o que foron elixidas as 11 persoas que compoñen o Tribunal --nove membros e dous suplentes--, dos que nove son mulleres e dous homes. Este proceso prolongouse até media mañá e a continuación empezou o xuízo, que se renovará na tarde deste luns e continuará toda a semana.

Despois da lectura dos escritos de cualificación de cada unha das partes, o Ministerio Público mantivo que, no transcurso dunha discusión, o acusado zarandeó e introduciu no lavadoiro á súa esposa antes de tirala pola xanela, e ademais apuntou que a muller presentaba lesións propias da caída, pero tamén hematomas e signos de sofocación por ahogamiento.

En todo caso, considerou que o home tiña anuladas as súas capacidades intelectivas e volitivas, e sufría delirio persecutorio, ao crer que a súa muller lle estaba envenenando para quitarlle un diñeiro que herdara. De feito, unhas semanas antes, o home estivo ingresado no servizo de Psiquiatría do Hospital Álvaro Cunqueiro. Por iso pide o seu internamento nun centro psiquiátrico.

Pola súa banda, as acusacións --a acusación particular, que exerce o fillo da muller; e a acusación popular, que exerce a Xunta-- coincidiron co fiscal en como sucederon os feitos, pero sostiveron que o home "era consciente do que estaba a facer" e que a muller sufría "malos tratos previos" --cuestión que é obxecto doutro procedemento xudicial--, polo que "non era unha situación puntual".

En canto ao argumento dado pola defensa, tanto o Ministerio Público como as acusacións rexeitárono e mostráronse de acordo en que se a muller quíxose tirar non forzaría a xanela pola que caeu, e engadiron que ela "non tiña suficiente forza", tiña 71 anos e sufría de pluripatologías, entre elas artroses.

O FISCAL VE ALLEAMENTO MENTAL

O fiscal acusa o marido dun delito de homicidio coa agravante de parentesco, aínda que pide aplicar a eximente completa de alleamento mental porque o home, no momento dos feitos e desde uns meses antes, estaba afectado por unha ideación delirante de dano/prexuízo de tipo persecutorio centrado na súa muller.

De feito, de acordo co auto xudicial, o home ingresou a mediados de setembro dese mesmo ano nunha clínica con episodio paranoico con ideas de envelenamento por parte da muller e, o mesmo día da morte da súa esposa, ingresou na unidade de psiquiatría do Hospital Álvaro Cunqueiro con diagnóstico de trastorno de ideas delirantes persistentes.

En concreto, segundo a Fiscalía, o home "estaba convencido estáballe envenenando para matalo e quedar co seu diñeiro, o que anulou as súas facultades cognitivas e volitivas á hora de matala". Por iso, solicita a súa libre absolución e que se lle impoña a medida de seguridade privativa de liberdade de internamento en centro psiquiátrico penal por tempo que non poderá exceder de 15 anos.

ACUSACIÓN PARTICULAR E POPULAR

Pola súa banda, a acusación particular no seu escrito, ao que se adheriu a acusación popular, alega que o home exercía violencia física e psicolóxica sobre a súa muller "de forma habitual", e de feito, 10 días antes da súa morte ela acudiu aos servizos do Concello de Vigo para contalo aínda que non quixo denunciar, e manifestou a súa intención de divorciarse.

As letradas recalcaron sobre o día dos feitos, que o home "non só lle causou a morte, senón tamén sufrimento", posto que supostamente "tentou asfixiala" e actuou para asegurarse "do resultado de morte". Ademais, negaron que o acusado sufrise un alleamento mental nin un problema mental e pediron condenarlle por asasinato con agravantes de aleivosía e ensañamiento.

Por todo iso, piden a prisión permanente revisable, por consideralo un caso de excepcional gravidade por ser vítima de violencia de xénero, e un crime "especialmente odioso", contra anciáns e persoas desvalidas. Igualmente, reclaman unha indemnización para o fillo da muller de 150.000 euros.

DEFENSA

A defensa mostrouse desconforme coas demais partes e mantivo que "non son certos os feitos que describen", pois, segundo a súa versión, o home non tirou á súa esposa pola xanela, senón que "se tirou ela" após discutir porque el cría que ela lle botaba deterxente na comida para envenenarle.

A avogada incidiu en que "ningún policía escoitou berros de socorro nin de axuda", non hai "ningunha testemuña presencial" e a única estancia da vivenda que estaba "revolta" era o salón, mentres que no lavadoiro "non hai signos de forcejeo e estaba todo en orde". Ademais, apuntou que despois de 30 anos xuntos, a muller non presentou "ningunha denuncia".

Finalmente, manifestou que o seu cliente está afectado por unha ideación delirante de tipo persecutorio, pero non ten afectadas as súas capacidades volitivas e intelectivas, polo que pide aplicar a eximente completa de "alleamento mental" e que se proceda á súa libre absolución. No caso de que non se contemple así, reclamou que se lle considere autor de homicidio, e non de asasinato.

ESCRITOS DE ACUSACIÓN

Tal e como consta no escrito do Ministerio Público, sobre as 4,00 horas do 29 de outubro de 2015, Alberto J.V.G., de 62 anos, mantivo unha forte discusión coa súa esposa, María José R.F., de 71 anos; e cando ela tratou de abandonar a vivenda, abalanzouse sobre ela para impedilo, arrastrándoa pola forza até a habitación do lavadoiro.

Alí, sostén que a levou a rastro até unha xanela batiente e "empuxouna con forza con ánimo de darlle morte". Así, "logrou tirala" desde unha altura duns 10 metros --un terceiro piso-- até un patio interior entre edificios. Como consecuencia, a muller sufriu importantes feridas que lle produciron un shock traumático que lle causou a morte sobre as 5,30 horas.