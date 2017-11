O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, defendeu a "rapidez" de resposta do Goberno galego após os incendios, tanto á hora de activar as axudas para os afectados como no ámbito político, coa comparecencia na Cámara, "cando aínda quedaban lumes sen extinguir", da conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez.

Pedro Puy do PP | Fonte: Europa Press

Así o manifestou ás portas dun pleno que, lembrou, estará protagonizado polos incendios e no que comparecerá o presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo. Do Executivo, destacou a "axilidade" á hora de activar axudas e investimentos por 21 millóns de euros para facer fronte aos danos ocasionados pola vaga de lumes de mediados de outubro.

En canto á burocracia denunciada por En Marea e a que, segundo a forza rupturista, haxa que demostrar que o incendio foi intencionado para poder acceder ás axudas, Puy esgrimiu que non lle consta que ninguén teña problemas para poder optar aos recursos habilitados e engadiu que, até onde el sabe, "dábase por entendido que a inmensa maioría foron intencionados".

"Sobre a capacidade dun damnificado para percibir unha axuda non vai haber ningún problema", augurou. Ao tempo, asegurou que o PPdeG "toma nota" das declaracións do fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, quen apuntou, nunha entrevista coa Cadea SER, que hai circunstancias que suxiren "planificación" após os lumes e descartou un maior endurecemento do castigo para os incendiarios, a quen Feijóo pide equiparar con "terroristas".

"Creo que as opinións da Fiscalía sempre hai que respectalas e tomar nota. Paréceme ben que faga o seu traballo e explíquenos que está a pasar unha vez que está fóra de toda dubida que a inmensa maioría dos lumes son intencionados. Desexamos máximo respecto á súa actuación ante unha delincuencia na que é difícil identificar aos delincuentes, para que se poida responder á pregunta que todos nos facemos: quen queima o monte", reflexionou.

En canto á equiparación de incendiario e terrorista, apuntou que o que fixo o fiscal na entrevista é lembrar que o Código Penal endureceu recentemente as penas aos incendiarios, como propuña, precisamente, o PPdeG. Consciente de que "o problema é de proba", afirmou que os populares "toman nota" dunha opinión "tan cualificada" como a do fiscal nesta materia.