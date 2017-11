Detido un home por agredir e tratar de roubar a unha persoa que lle acababa de dar un donativo en Ourense

Axentes da Policía Nacional detiveron en Ourense a un home ao que se lle imputa a autoría dun roubo con violencia en grao de tentativa no centro da cidade após tentar subtraer diñeiro a unha persoa que lle acababa de dar un donativo de cinco euros.

Segundo informa a Policía Nacional, os feitos que motivaron a detención ocorreron na madrugada do pasado 5 de novembro cando se recibiu unha chamada na Sala 091 na que se comunicaba que dous homes se pelexaban na rúa Santo Domingo de Ourense.

Axentes do Grupo de Seguridade Cidadá da Comisaría Provincial de Ourense acudiron ao lugar onde varios viandantes lles comunicaron que un individuo intimidara a un cidadán para que lle entregase o diñeiro que portaba e, ao negarse este, habíalle agredido, co ánimo de arrebatarllo pola forza.

A dotación policial, cando se atoparon coa escena que lle sinalaron as testemuñas, interviñeron de inmediato, relatan as mesmas fontes policiais, e procederon á identificación do presunto agresor.

A vítima manifestou que momentos antes, cando paseaba pola rúa Santo Domingo, un home pedíralle diñeiro e, nun acto espontáneo de solidariedade, entregoulle cinco euros; após o que lle pediu máis diñeiro porque cando sacou a carteira observou que portaba máis billetes.

Ao negarse a vítima, o individuo posteriormente detido agarroulle polo pescozo e tiroulle ao chan, o que lle provocou a rotura das súas lentes e varias lesións na cara, momento en que varios cidadáns que observaron o feito lle auxiliaro.

A patrulla policial, ante as manifestacións de testemuñas e vítima, proceedieron á detención do presunto autor dos feitos, ao que se lle imputa a presunta autoría dunha tentativa de roubo con violencia/intimidación, polo que foi trasladado a comisaría para o esclarecemento dos feitos.

O detido é un home de 32 anos de idade, natural de Ourense e ao que lle constan tres arrestos anteriores. O individuo quedou en liberdade con cargos após pasar a disposición xudicial.