Os montes do Xurés cubriranse con palla para evitar que as cinzas cheguen aos ríos

Esta semana comezará a distribuírse palla polos montes de Muiños (Ourense) para evitar que as cinzas dos incendios forestais no Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés cheguen ao río Salas. Así o confirmou o alcalde da localidade, Plácido Álvarez, após a reunión mantida este luns coa directora xeral de Patrimonio, Ana María Díaz, e a rexedora de Lobios, María del Carmen Yáñez.

Empregarán palla nos montes de Ou Xurés para que as cinzas non cheguen a ríos. | Fonte: Europa Press

A directora xeral de Patrimonio visitou este luns os traballos para estabilizar o chan, favorecer a infiltración de augas e reducir a perda de terras polos efectos das choivas.

Para iso construiranse barreiras de malla biodegradable de coco e palla, así como de biomasa forestal, nas zonas onde exista pendente e o risco de desprazamento da terra cara á canle dos ríos.

As mallas ancoraranse no chan mediante estacas, e mesmo se estudará a posibilidade de usar materiais como pedra para evitar o corremento de terras. Ademais, estas zonas serán reforestadas mediante o sementado manual e hidrosembrado en zonas de especial sensibilidade. Os traballos iniciaranse nas ladeiras da serra que rodea a localidade de Prado, unha das máis afectadas polas chamas.

O alcalde de Muíños explicou que "xa hai operarios delimitando as zonas de actuación" e que está previsto que os traballos "se inicien esta semana", antes de que comecen as choivas para evitar a perda de terra e que as cinzas poidan contaminar as augas do río Salas e chegar ao encoro de Lindoso.

Ademais da fixación do terreo incendiado, tamén está previsto que se acometan traballos de limpeza nas pistas e cunetas do municipio.

PREVENCIÓN

"Os incendios téñense que apagar no inverno. Por iso imos incentivar os traballos de prevención, especialmente dos incendios que chegan desde Portugal, como ocorreu ao longo do últimos tres anos", explicou o alcalde.

Por este motivo, os traballos presentados pola directora xeral de Patrimonio e que se realizarán con cargo aos 1,1 millón de euros destinados pola Xunta a través do programa de axudas contra os incendios, buscará métodos para atallar a chegada das chamas desde Portugal.

Para iso están previstas reunións cos veciños e "especialmente cos comuneiros" para que acheguen información sobre os incendios dos últimos anos e propostas para evitar que se repitan estas situacións.

Ademais, o proxecto presentado por Ana María Díaz aos alcaldes de Baixa Limia tamén contempla outras medidas como a limpeza dos troncos queimados e a repoboación tanto a nivel vexetal como animal, das zonas queimadas.