O dono dos cans que atacaron á muller en Covelo carecía de licenza e non os inscribiu

O dono dos cans que atacaron á muller de 82 anos en Covelo (Pontevedra) carecía da licenza obrigatoria para ter cans de razas perigosas, non os inscribiu no rexistro municipal e non os tiña identificados.

Segundo informaron a Europa Press fontes da Garda Civil, os dous animais son cruces das razas dogo de Bordeus e bóxer. En concreto, a Lei galega de Benestar Animal recolle ao dogo de Bordeus como unha raza potencialmente perigosa así como ás cruces en primeira xeración desta con outras razas.

Para este tipo de animais, a normativa aprobada en outubro no Parlamento de Galicia estipula que deben estar identificados e inscritos no rexistro municipal de razas potencialmente perigosas nun prazo de 15 días posterior á obtención da licenza administrativa correspondente para ter estes animais, que o dono non tiña, segundo detallaron fontes da Garda Civil.

Así mesmo, a lei tamén obriga a que circulen nas vías públicas atados con correa non extensible de menos de dous metros, con boceira homologada e adecuada para a súa raza. Ademais, prevé que habiten en instalacións con medidas de seguridade que eviten a súa fuxida e o contacto con eles, sempre respectando de todos os xeitos a súa protección e benestar.

A maiores do dogo de Bordeus, a lei define como cans potencialmente perigosos a todos os que sexan aptos para o adestramento para a garda e defensa e, concretamente, aos das razas american stafforshire terrier, pit bull, bullmastif, dobermann, dogo arxentino, dogo de Bordeus, dogo do Tíbet, fila brasileiro, mastín napolitano, presa canario, presa mallorquino (ca de bou), rottweiler, bull terrier, staffordshire bull terrier, tosa inu e akita inu.

O incumprimento das medidas incluídas na norma ten contempladas distintas sancións segundo a gravidade. Así, para as moi graves, como pode ser pór en risco a vida dunha persoa, prevé sancións que van desde os 5.001 aos 30.000 euros. Ademais, para as graves, como pode ser non ter identificados os cans, marca multas de entre 501 e 5.001 euros.