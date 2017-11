Efectivos de Protección Civil de varios municipios de Ourense sumaranse o martes á procura do ancián de Allariz

A procura do nonaxenario desaparecido en Allariz (Ourense) proseguirá o martes cun rastrexo no que participarán efectivos de varias agrupacións de Protección Civil da provincia.

Diso deron conta a Europa Press fontes do dispositivo de procura após apuntar que ao longo desta xornada non houbo avances.

Pola mañá, a procura correrá a cargo tanto de Protección Civil como da Garda Civil, mentres pola tarde abarcarase un diámetro de "tres ou catro quilómetros" desde a casa do desaparecido.

O rastrexo, como comentaron as mesmas fontes, durará unhas tres horas e farase enteiramente a pé por parte de voluntarios e membros de Protección Civil.

Deste xeito, a partir das 15,30 horas, os efectivos iranse despregando tanto polo propio núcleo urbano como polos montes próximos ao domicilio do nonaxenario.

DESAPARECIDO

O home desaparecido, que padece a enfermidade de Alzheimer, ademais de problemas respiratorios e de mobilidade, desapareceu o sábado en roupa interior e descalzo. En concreto, falta do seu fogar, no que convive con outra persoa, desde as 6,00 horas do sábado 4 de novembro.