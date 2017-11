TSXG ratifica que un senador do PP prorrogou irregularmente cando era alcalde unha licenza a unha exalto cargo de Feijóo

Unha sentenza da Sección Segunda da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratifica que o anterior goberno do PP en Verín (Ourense), cando o dirixía o agora senador popular Juan Manuel Jiménez Morán, prorrogou unha licenza para unha casa a unha exalto cargo do Goberno de Feijóo: a exdeputada autonómica e exsecretaria xeral de Turismo, Carmen Pardo.

Na sentenza, contra a que cabe recurso ante o Tribunal Supremo e á que tivo acceso Europa Press, desestímase o recurso interposto pola que fose tenente de alcalde da localidade ourensá e estímase parcialmente o presentado polo Concello --que agora dirixen PSOE e BNG-- confirmando a nulidade da prórroga da licenza, "sen prexuízo de que se declare a súa caducidade expresamente".

No auto faise referencia á sentenza orixinalmente apelada, na que se constata a concesión da licenza municipal o 3 de abril de 2009, a autorización do inicio da execución da obra por decreto o 20 de outubro de 2009 e alúdese á sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense de 2008.

Conclúe coa admisión de que, no momento no que se concedeu inicialmente a licenza en cuestión, era "conforme a dereito" segundo a normativa urbanística vixente en Verín, a PXOM de 1998. Con todo, as obras non se iniciaron e, en outubro de 2012, un decreto do alcalde autorizou a prórroga.

NON SE AXUSTABA Á NORMATIVA VIXENTE

O problema é que, a diferenza do momento da licenza inicial, cando se concedeu a prórroga, anulouse o plan xeral, polo que o chan pasou a ser chan rústico e non núcleo rural.

A prórroga, para poder ser concedida, segundo recóllese na sentenza, debía axustarse "á lexislación vixente no momento" no que se concedeu.

Con todo, como na data da solicitude e a concesión da prórroga rexían as normas subsidiarias, é chan rústico e non se lle podía dar licenza.

INFRACCIÓN URBANÍSTICA "MOI GRAVE"

Por iso, ratifica que se considera "conforme a dereito a suspensión dos efectos da prórroga": "é nula porque se autorizou a continuación dunhas obras que nese momento constitúen infracción urbanística moi grave".

Despois de saír da Alcaldía Jiménez Morán, o novo goberno revisou algúns acordos adoptados polo anterior e xudicializouse o caso.