O alto cargo de Renfe e unha técnica de Ineco, citados a declarar este martes como investigados

O director de seguridade na circulación de Renfe, Antonio Lanchares, e unha técnica da consultora pública Ineco están citados a declarar este martes en Compostela como investigados na causa que trata de determinar as responsabilidades penais polo accidente do tren Alvia en Angrois (Santiago), ocorrido o 24 de xullo de 2013 co resultado de 80 mortos e 144 feridos.

Lanchares e Laura López comparecerán no Xulgado de Instrución número 3 da capital galega, a partir das 9,30 e as 12,00 horas, respectivamente. O maxistrado Andrés Lago convocoulles despois de escoitar en xullo ao outro alto cargo investigado no caso, Andrés Cortabitarte, a quen lle atribúe, como ao maquinista, 80 supostos delitos de homicidio por imprudencia profesional grave.

O xuíz considera que a intervención do cargo de Adif situou a Lanchares en "situación equiparable á do propio Cortabitarte, de tal modo que calquera posible defecto na avaliación de riscos que puider ter incidencia causal na xeración do sinistro sería corresponsabilidade de ambos".

Antonio Lanchares xa era o responsable da seguridade en Renfe no momento da inauguración da liña. Ségueo sendo agora e o era no momento da desconexión do sistema de seguridade na circulación 'ERTMS' embarcado no tren.

A última semana de outubro, tras coñecerse a decisión do instrutor de investigarlle, Renfe informou de que Lanchares trasladara a súa intención de dimitir, algo que finalmente non se materializou debido ao respaldo que lle mostrou a empresa pública.

Xusto eses días, a plataforma de vítimas pedira publicamente o seu cesamento, algo que volveu a esixir leste mesmo luns, ao entender que hai feitos de "extrema gravidade" que así o xustifican. "Non nos engada máis sufrimento con dimisións ficticias", afeáronlle os afectados a través dunha carta aberta remitida aos medios de comunicación.

INECO, "CLAVE"

Pola súa banda, Laura López é quen firma, xunto a Salvador Arriaga e Jorge Merino (ambos os convocados para o mércores, ás 9,30 e ás 12,00 horas, respectivamente), o informe de avaliación independente que elaborou sobre a liña Ourense-Santiago esta consultora, cuxo accionariado llo reparten Enaire, Adif e Renfe.

O pasado venres, unha providencia do xuíz rexeitaba a petición da defensa de Ineco de suspensión das declaracións, ao entender que os técnicos "teñen sobrado coñecemento" dos informes en cuestión.

Respecto diso dos técnicos, a asociación de prexudicados polo sinistro ferroviario mostrouse convencida de que a consultora "ten información crave sobre a avaliación de riscos realizada na liña Ourense-Santiago", polo que esixiu aos seus representantes colaboración coa xustiza e "que digan toda a verdade".

"REBATER" A CORTABITARTE

Neste escenario, fontes xudiciais consultadas por Europa Press opinan que "a única forma que teñen" tanto Lanchares como os técnicos de Ineco para lograr que o xuíz lles retire a calidade de investigados é "rebater" o que Cortabitarte dixo no seu día.

A Antonio Lanchares, o cargo investigado de Adif inculpouno ao asegurar que "a tarefa de avaliación de riscos previa á posta en funcionamento da liña non era unha competencia exclusiva de Adif, senón compartida coa operadora ferroviaria", segundo lembra Lago no auto de citación, de finais de outubro.

Mentres, indica que, segundo despréndese da declaración prestada por Cortabitarte, a función dos técnicos de Ineco "non se limitaba a unha mera función auditora exenta de capacidade decisoria ou propositiva, senón que eran devanditos técnicos os encargados de efectuar a avaliación de riscos e, en caso de resultar algún que non fose despreciable, comunicar a Adif as medidas necesarias para conxurar o mesmo".

Por iso, algunhas das partes consultadas por Europa Press entenden que "a única forma" que agora teñen de salvar a imputación é declarando ante o xuíz e "rebatendo" os argumentos de Cortabitarte, con documentos e normativas en man. "Se calan, non o desvirtúan", destacan estas fontes.

Pola contra, outros avogados consultados baséanse xustamente na solicitude de Ineco de suspensión --por "a escasa marxe de tempo" entre a citación e a data da súa declaración-- para augurar que os citados esta semana non falarán, alegando "o volume dun sumario que aínda non puideron estudar".

A ESTRATEXIA DE RENFE

Está por ver se Renfe segue neste procedemento a mesma estratexia que Adif, cuxo cargo investigado, Andrés Cortabitarte, acolleuse ao seu dereito a non declarar en dúas ocasións, e non o fixo ata que a Audiencia Provincial da Coruña tivo ratificada a súa investigación.

E é que o administrador de infraestruturas ferroviarias recorreu no seu momento a decisión do maxistrado de investigar ao seu exdirector de seguridade (hoxe en día responsable dunha subdirección de menor entidade, pero aínda nun posto de confianza), pero non transcendeu que Renfe presentouno ata agora.

Así as cousas, en función do que ocorra esta semana, a instrución seguirá adiante con dúas (o maquinista e Cortabitarte) ou máis investigados, co horizonte posto en decembro de 2018, prazo máximo de dilatación desta fase, tras as dúas prórrogas concedidas.