Segue sen novidade a procura dun nonaxenario desaparecido desde o sábado en Allariz (Ourense)

O operativo coordinado por Protección Civil de Allariz (Ourense) prosegue este martes a procura do nonaxenario desaparecido desde o sábado neste municipio.

Segundo informaron a Europa Press fontes de Protección Civil, na mañá deste martes participan na procura efectivos da Guardia Civil, Policía Local e Protección Civil.

As mesmas fontes do operativo puntualizaron que o rastrexo na mañá deste martes céntrase na zona máis próxima ao domicilio, no casco antigo da localidade ourensá, mentres unha patrulla da Guardia Civil permanece na zona do Río Arnoia, onde se centrou a procura o luns.

Mentres, pola tarde está previsto que se somen voluntarios de agrupacións doutros municipios e veciños, ratificaron fontes do dispositivo de rastrexo.

Así, o dispositivo de procura prosegue "sen novidade", aseguran as mesmas fontes, despois de que o home, que padece a enfermidade de Alzheimer, desaparecese o sábado en roupa interior e descalzo.

DESAPARICIÓN

O home de 90 anos falta do seu fogar, no que convive con outra persoa, desde as 6,00 horas do sábado 4 de novembro. O nonaxenario padece problemas respiratorios e de mobilidade.

A procura levouse a cabo polo centro urbano de Allariz, onde reside o desaparecido, após o que se estendeu a outros puntos da localidade, como o Río Arnoia, que foi rastrexado por mergulladores da Guardia Civil. Así mesmo, o operativo tamén empregou cans de rastrexo e drons para dar co paradoiro do home.