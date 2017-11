Ferido un home após saírse da vía e quedar co seu coche colgado dun barranco en Dodro (A Coruña)

Un home resultou ferido após sufrir un accidente de tráfico ao saírse da vía na noite do luns e quedar co seu coche colgado dun barranco no municipio de Dodro (A Coruña).

Segundo informou o 112 Galicia, o vehículo no que circulaba saíuse da vía e quedou colgado dun terraplén. A vítima non resultou atrapada, polo que puido abandonar o coche polos seus propios medios.

En concreto, o sinistro tivo lugar na contorna dunha rotonda situada en Lestrobe, na estrada xeral. Foi unha persoa particular a que deu a voz de alarma ao 112 Galicia ás 23,00 horas do luns.

O persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 informou ao 061, aos Bombeiros de Boiro, ao GES de Padrón e á Guardia Civil de Tráfico.

Ao lugar o 061 desprazou unha ambulancia asistencial que levou ao ferido, J.J.R.A., de 44 anos, ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, sinalaron a Europa Press fontes sanitarias.

ACCIDENTE DE MOTO

Mentres, á mesma hora en Narón (A Coruña) un motorista resultou ferido despois de sufrir unha colisión contra un turismo á altura do número 180 da estrada de Castela.

Un particular contactou co 112 ás 23,00 horas do luns, após o que os efectivos do servizo de emerxencias alertaron ao 061, ao Servizo de Emerxencias de Narón e á Policía Local.

O 061 enviou ao momento unha ambulancia asistencial para atender ao ferido, I.D.G., de 20 anos, que pediu a alta voluntaria após recibir asistencia no lugar do sinistro.