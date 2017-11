Feridas dúas mulleres nun atropelo en Moaña (Pontevedra) e un home ao ser arroiado no Grove

Dúas mulleres resultaron feridas na tarde do luns nun atropelo rexistrado en Moaña (Pontevedra) e un home ao ser atropelado no municipio pontevedrés do Grove.

Segundo informou o 112 Galicia, en Moaña o atropelo produciuse en Vilela, na parroquia de Tirán. Foi un particular quen alertou do dobre atropelo ás 18,50 horas do luns.

Pola súa banda, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 informou o accidente ao 061, aos Bombeiros do Morrazo, á Policía Local e á Guardia Civil de Tráfico.

O 061 evacuou ás dúas persoas feridas o hospital vigués de Povisa. En concreto, a muller M.C.L.M., de 68 anos, foi levada nunha ambulancia asistencial acompañada dun médico da PAC da zona e a outra ferida, M.C.P.C., de 70 anos, foi trasladada noutra ambulancia asistencial, indicaron a Europa Press fontes sanitarias.

OUTRO ATROPELO

Mentres, no Grove rexistrouse outro atropelo na noite do luns no que un peón resultou ferido após ser alcanzado por un vehículo na rúa das Bouzas.

O 112 Galicia recibiu unha alerta dun particular ás 21,40 horas do luns. Pola súa banda, a central de emerxencias informou os efectivos sanitarios, aos Bombeiros do Salnés, a Protección Civil e á Policía Local.

En concreto, o 061 enviou unha ambulancia asistencial e un médico da PAC da zona para atender ao home B.L.P., de 47 anos, que foi evacuado ao Hospital Montecelo, en Pontevedra.