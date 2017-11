Unha muller resulta ilesa após atropelar a tres xabaríns na AP-9 en Barro (Pontevedra)

Unha muller resultou ilesa na noite do luns despois de levar por diante a tres xabaríns que se lle cruzaron na autoestrada AP-9 ao seu paso polo termo municipal de Barro (Pontevedra).

Segundo informou o 112 Galicia, os feitos tiveron lugar sobre as 23,10 horas do luns na contorna do quilómetro 119 da AP-9, sentido Santiago.

Foi a propia afectada a que chamou ao 112 Galicia para explicar o ocorrido e, segundo dixo, aínda que non había resultado ferida, permanecía detida na vía.

O persoal da central de emerxencias do 112 informou da situación á Guardia Civil de Tráfico e ao persoal de mantemento da Autoestrada do Atlántico.