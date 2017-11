O cargo de Renfe investigado accede a responder as preguntas de xuíz, Fiscalía e a súa defensa

O director de seguridade na circulación de Renfe, Antonio Lanchares, accedeu a responder, na súa comparecencia como investigado na causa polo accidente do tren Alvia --ocorrido en xullo de 2013--, ante o xuíz, a Fiscalía e o avogado que o representa. Esta foi a mesma estratexia procesual que seguiu o alto cargo de Adif Andrés Cortabitarte o pasado mes de xullo cando tamén tivo que acudir aos xulgados composteláns.

Antonio Lanchares, director de seguridade na circulación de Renfe | Fonte: Europa Press

Pasados uns minutos das 9,00 horas, chegou este martes o alto cargo de Renfe, onde está citado como investigado por "posible defecto" na avaliación de riscos da liña na que o descarrilamento dun tren Alvia, en xullo de 2013, provocou 80 mortes e deixou a 144 feridos.

Lanchares chegou acompañado de varios avogados e accedeu ao edificio xudicial en silencio, entre berros de reproche de varios integrantes da plataforma de vítimas.

A citación, que se fixou para as 9,30 horas, polo instrutor da causa de Angrois (lugar onde se produciu o accidente) e o seu chamamento é consecuencia directa da declaración, en xullo, do seu homólogo en Adif, Andrés Cortabitarte.

Con todo, a diferenza de Cortabitarte, que deixou a dirección de seguridade pouco antes do sinistro e agora mesmo está recolocado nunha subdirección de menor calado, Lanchares segue no posto.

De feito, Lanchares está á fronte do departamento encargado da seguridade de Renfe despois de trasladar á empresa pública a súa intención de deixar o posto unha vez que coñeceu a súa imputación. E é que, segundo a versión comunicada por Renfe, reconsiderou a decisión unha vez que recibiu o respaldo da dirección, hai apenas dúas semanas.

O xuíz, no auto de citación, destaca que a intervención do cargo de Adif situou a Lanchares "en situación equiparable á do propio Cortabitarte, de tal modo que calquera posible defecto na avaliación de riscos que puider ter incidencia causal na xeración do sinistro sería corresponsabilidade de ambos".

Está por ver cal é a estratexia agora de Renfe e Lanchares, e se segue os mesmos pasos que Adif e o seu defendido, quen non declarou ante o maxistrado ata que a Audiencia Provincial da Coruña ratificou a súa situación como investigado. Pola contra, o cargo da operadora ferroviaria non presentou recurso contra a súa imputación.

Pola súa banda, as vítimas xa pediron no seu momento a destitución de Cortabitarte e fixeron o propio despois con Lanchares. Leste mesmo luns, criticaron a súa "dimisión ficticia", na que viron "un teatro" e "un simulacro" e que, segundo denunciaron, supón engadir "máis sufrimento" ás familias.

INECO

Tamén se atopa xa en sede xudicial Laura López, técnica da consultora pública Ineco, que realizou o informe de avaliación independente do dossier de seguridade para a liña de alta velocidade Ourense-Santiago, na que se produciu o accidente do tren Alvia rexistrado en xullo de 2013 en Angrois (Santiago).

Aínda que López está convocada polo xuíz para as 12,00 horas, xa accedeu ao edificio dos xulgados, á espera de que empece a declaración de Lanchares.