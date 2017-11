O director de seguridade de Renfe asegura que Adif non lle comunicou o risco na liña Ourense-Santiago

O director de seguridade de Renfe, Antonio Lanchares, asegurou que Adif non lle comunicou o risco na liña Ourense-Santiago, na que en xullo de 2013 produciuse o accidente do tren Alvia que acabou con 80 vidas e deixou a 144 persoas feridas.

Antonio Lanchares nos xulgados de Santiago | Fonte: Europa Press

Lanchares compareceu este martes nos xulgados composteláns e accedeu a responder as preguntas do xuíz, do fiscal e do seu avogado, nunha intervención que se prolongou apenas unha hora e cuarto e na que dixo que o risco exportado non foi aceptado por Renfe, posto que Adif non llo comunicou.

O xuíz citouno en calidade de investigado, precisamente, por "posible defecto" ao avaliar o risco na liña, o mesmo que atribúe ao exdirector de seguridade do administrador ferroviario, Andrés Cortabitarte.

Á súa saída da sede xudicial, Lanchares, acompañado polos seus avogados, foi increpado por varios integrantes da plataforma de vícitmas, que minutos antes leron o comunicado co que esixen o seu cesamento, e non máis "dimisións ficticias".

AVISO DO XEFE DE MAQUINISTAS

Con todo, Antonio Lanchares centrou esta xornada o seu discurso no aviso que fixo o xefe de maquinistas de Ourense, José Ramón Iglesias Mazaira, en decembro de 2011, pouco despois de inaugurarse este tramo de alta velocidade.

Mazaira, que xa declarou no seu día no caso, deu traslado do perigo da curva da Grandeira, en Angrois, a poucos quilómetros da estación santiaguesa, debido a que había que reducir a velocidade do convoi duns 200 a 80 quilómetros por hora.

Respecto diso, Lanchares destacou que existe un protocolo para "a xestión de anomalías" e que Mazaira non utilizou as canles adecuadas, a pesar de que o seu aviso foi comunicado por correo electrónico e consta nunha acta dunha reunión de Renfe.

"Se me tivese chegado, tería dado o aviso a Adif", argumentou, de acordo con fontes consultadas por Europa Press, para chamar a atención sobre que el tivo constancia disto a posteriori.

De feito, o xefe de seguridade da operadora ferroviaria, segundo as fontes consultadas, descargou tamén responsabilidades sobre outras dúas persoas que compareceron após coñecerse a actuación de Mazaira: José Luís Rodríguez Vilariño e Ángel Lluch.

DESCONEXIÓN DO 'ERTMS'

No que respecta a outro dos puntos polos que está implicado no sinistro, a desconexión do 'ERTMS' embarcado no tren, Lanchares alegou que isto non inflúe posto que se volve ao sistema "anterior", o 'Asfa', do que chegou a afirmar que é máis seguro que un 'ERTMS' "degradado".

Lanchares solicitou a Cortabitarte a desconexión por fallos de interferencias e este autorizouno o mesmo día da demanda, por un período dun mes. Con todo, un ano despois seguía sen estar instalado e produciuse o descarrilamento.

Varios peritos coinciden en que a súa presenza cambiaría as cousas, ao atraer a atención do maquinista cun sinal sonoro.

MÁIS PREGUNTAS DO XUÍZ

Segundo as fontes consultadas, o titular do Xulgado de Instrución número 3 realizou máis preguntas ao investigado que o fiscal, mentres que outras partes acudidas na causa lamentaron non poder interrogar ao declarante.

Ao redor das 11,15 horas retomouse a sesión coa comparecencia do técnico de Ineco Laura López, que aprobou o informe de avaliación da liña, e que estaba citada para as 12,00 horas.