A conselleira do Mar, Rosa Quintana, declarou que un peche da pesca da sardiña sería "unha mala noticia" e "un golpe moi duro" para todo o sector pesqueiro, tanto en Galicia como en Portugal.

Así o expresou en declaracións aos medios antes de participar na inauguración do V Congreso de Sustentabilidade Económica e Social que a Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social (Fremss) celebra na Coruña.

O Consello Internacional para a Exploración do Mar (ICES) aconsellou á Comisión Europea que se poña fin á pesca da sardiña dada a súa escaseza en augas do Atlántico e do Cantábrico. Unha posibilidade que non descarta o portavoz de Pesca da Comisión Europea, Enrico Brivio.

"Sería unha moi mala noticia. Tanto Goberno central como Xunta estamos a traballar para evitar a cota cero da sardiña", asegurou a conselleira, que avoga por manter aberta a captura de sardiña con "un novo plan de xestión".

"Tan importante é manter o bo estado do recurso como manter con vida o sector pesqueiro", comentou Rosa Quintana.

"NON CONDENAR Ao SECTOR"

Pola súa banda, preguntado sobre este mesmo asunto, o director xeral de Ordenación Pesqueira, José Luís González, ve "inconcibible" deixar de pescar a sardiña durante anos: "Non podemos condenar ao sector pesqueiro".

Por iso, avogou polo "mantemento da cota ou a diminución mínima da sardiña", posto que "existen datos" que permiten seguir pescando esta especie durante os próximos anos. Iso si, puntualiza, sempre cun "bo plan de xestión".