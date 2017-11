(AM) Evacuada unha muller por inhalación de fume por un incendio nuns contadores nun edificio en Santiago

Unha muller foi evacuada a un centro hospitalario debido ao incendio rexistrado na mañá deste martes nos contadores situados nunhas galerías no centro de Santiago de Compostela.

Incendio nunha céntrica rúa de Santiago de Compostela. | Fonte: Europa Press

Segundo confirmaron fontes sanitarias a Europa Press, ao lugar o 061 desprazou unha ambulancia medicalizada e outra asistencial, que evacuou ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) á muller D.B.Z.V., de 63 anos de idade.

Ás 10,15 horas deste martes o 112 Galicia recibiu o aviso dun incendio nos contadores situados nas coñecidas como galerías de Fenosa no número 20 da rúa Xeral Pardiñas de Santiago.

O 112 Galicia indicou que todos os veciños do inmoble tiveron que ser desaloxados, xa que se rexistrou moito fume no interior dos pisos.

O lume iniciouse nun cadro de contadores das galerías, situadas no número 20 da céntrica rúa Xeral Pardiñas. O persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 alertou da situación aos Bombeiros de Santiago e ao 061. Tamén se informou a Protección Civil, á Policía Local e á Policía Nacional.

O tráfico na rúa Xeral Pardiñas cruce con República do Salvador foi cortado desde as 11,00 horas deste martes, o que provocou retencións na zona.

Testemuñas presenciais sinalaron que houbo veciños aos que non lles deu tempo a baixar do edificio situado no portal número 20 e efectivos de bombeiros procederon a polos a salvo. Segundo destacaron, "en dous minutos" arderon os contadores, o que deixou sen luz e auga ao edificio. Ademais, o inmoble, concretaron testemuñas, encheuse todo de fume.