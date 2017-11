A moza que agredida supostamente pola súa parella cando estaba embarazada de seis meses en Ribadeo (Lugo) declarou que o acusado por estes feitos "parecía un monstro".

Os feitos ocorreron o 14 de decembro de 2016 cando foi agredida supostamente por quen era a súa parella na residencia que compartían en Ribadeo.

Na Sección Segunda da Audiencia Provincial de Lugo celébrase o xuízo contra Kevin P.E., que se enfronta a unha petición de sete anos e medio por tentativa de homicidio e nove meses máis por ameazas, que solicita a Fiscalía.

Mentres, a avogada da vítima pide igualmente sete anos e medio de cárcere por intento de homicidio, ademais de dez meses por cada un de dous delitos de ameazas. É dicir, a suma da condena que interesa a acusación pública ascende a oito anos e tres meses, e pola particular a nove anos e dous meses.

O mozo acusado, que se atopa en prisión, alegou que "non" se acordaba do ocorrido, aínda que admitiu na vista oral que estaba "descontrolado" e que tomaba medicación para a ansiedade, "ansiolíticos". Así, apuntou que foron "tres" pastillas o día anterior aos feitos, o 13, e máis de "dez" na xornada do 14.

ALEGA QUE NON A QUERÍA MATAR

Tamén admitiu que collera das "bonecas" á moza, aínda que desculpou que o había boto para evitar que o "rabuñase". A pesar de negar que a quixese "matar", si recoñeceu que lle colocou "un coxín" para que "non" lle gritase, mesmo que arrincara unhas cortinas que lle lanzou, pero logo quitounas.

A vítima, que declarou por videoconferencia, relatou entre saloucos como o 13 e o 14 de decembro, pero sobre todo ese último día, non paraba de repetirlle o seu exparella que a "ía" a "matar". "Que tiña que morrer", sostivo entre bágoas.

A moza deixara claro que a súa parella era "celosa", para seguidamente confirmar que lle puxo un coxín na cara. "E eu quería vomitar", lembrou. Posteriormente, encerrouse no baño no que irrompeu o mozo "cunha cabezada".

"Entrou, tiroume ao chan, colleu o pau do toallero e empezou a golpearme. Púxome as cortinas do baño ao redor do pescozo", describiu a vítima, para sentenciar que "parecía un monstro".

A muller, que deu a luz ao seu fillo, transcorrido case un ano "desde que pasaron eses feitos ten medo", sinalou a avogada da acusación, Carmen García.

Pola súa banda, a defensa do acusado reclama a libre absolución do seu cliente, e Fiscalía e acusación engaden a petición de dez anos de afastamento a unha distancia non inferior a 500 metros.