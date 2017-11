Ferida de novo unha muller por mordedura ao atacarlle o seu propio can en Mos (Pontevedra)

Unha muller de 76 anos de idade resultou ferida ao morderlle o seu propio can na súa casa do municipio pontevedrés de Mos, un caso que sucede pouco despois do ataque de dous cans de raza potencialmente perigosa a unha octoxenaria en Covelo (Pontevedra).

Segundo confirmaron a Europa Press fontes da Garda Civil, os primeiros datos apuntan a que o can --cuxa raza non transcendeu nos primeiros momentos-- púxose "nervioso" debido aos "ruídos dunha obra" no lugar e, como consecuencia, atacou á súa propia dona.

Até o lugar desprazouse unha ambulancia con médico do Punto de Atención Continuada (PAC) despois de que un particular, sobre as 12,40 horas, alertase do sucedido.

O ataque ocorreu na casa da afectada, situada no lugar de Carballeira, poboación de Sequeiros, parroquia de Cela. A muller foi trasladada ao Hospital Álvaro Cunqueiro, segundo ratificaron a Europa Press fontes de Urxencias Sanitarias-061.

Esta situación dáse pouco despois do ataque de Covelo (Pontevedra), no que unha muller de 82 foi atacada polos dous cans dun veciño, os cales permanecen no Centro de Acollida de Animais (CAAN) da Deputación de Pontevedra. Para o propietario destes cans, a Garda Civil abriu a vía penal.