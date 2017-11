O can que atacou á súa dona en Mos tamén queda baixo custodia da protectora da Deputación de Pontevedra

O can que atacou á súa dona no municipio pontevedrés de Mos tamén quedará baixo custodia no Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN) da Deputación de Pontevedra, onde foi trasladado após o ataque.

Fontes do organismo provincial confirmaron a Europa Press que, após o sucedido na mañá deste martes, o can tamén estará vixiado na protectora, do mesmo xeito que os dous cans de raza potencialmente perigosa que atacaron á muller de 82 anos no municipio pontevedrés de Covelo.

De feito, sobre os dous cans cruce de dogo Bordeus e bóxer, após pasar a corentena que marca a normativa, foron trasladados a un canil interior do centro de acollida, separados doutros animais, para o que se previu tamén o seu sedación co fin de "evitar problemas para os coidadores".