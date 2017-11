Augas reunirá o luns aos concellos de Pontevedra afectados pola alerta por seca na zona do Lérez

A extensión da alerta por seca á zona do Lérez foi comunicada este martes nunha reunión técnica ao Comité permanente do consello reitor de Augas de Galicia, no que se informou, ademais, de que o luns se convoca unha reunión cos concellos afectados nesa área.

Así o confirmaron este martes fontes da Consellería de Medio Ambiente a Europa Press, que explicaron que na reunión se este martes informouse ao comité permanente das decisións tomadas o pasado venres pola mesa técnica da seca.

Con esta decisión son xa sete os sistemas da demarcación Galicia-Costa en alerta. Medio Ambiente lembrou que os avisos por seca foron trasladados desde maio aos concellos para que adopten as medidas necesarias.

Augas, pola súa banda, realiza o seguimento e controis oportunos e ten previsto reunir na mañá do luns aos concellos da zona do Lérez afectados para abordar medidas fronte á seca.

Neste sentido, informouse na reunión deste martes da carta remitida aos concellos da área do Lérez nos que se lles pide información sobre a súa situación e convócaselles á reunión do luns.

Ademais, as mesmas fontes indicaron que se lle pediu " outra vez" aos concellos dentro do sistema de alerta que completen a información relativa á súa situación, relativa a usos e consumo de auga, para poder establecer unha segunda rolda de encontros.

SEN PROBLEMA

Medio Ambiente lembrou que na actualidade o abastecemento de auga para a vida diaria non presenta "ningún problema", pero advirte da importancia de "non malgastar a auga que queda".

Ademais, explica que como o caudal "está a baixar" pode ser necesario "establecer algún tipo de medida" que decidirán os concellos e a Xunta. "Este paso non foi necesario aínda", ratificaron as mesmas fontes do departamento autonómico de Medio Ambiente.

SITUACIÓN REAL

Sobre a próxima reunión prevista con concellos, Xunta e Augas, Medio Ambiente avanzou que se lle pedirá aos concellos "a situación real" e abordaranse os usos da auga, así como "puntos febles" e medidas que propoñen.

"Van ser medidas individuais para dar resposta a un problema en concreto", ratificaron fontes de Medio Ambiente. Neste sentido, recalcaron que se trata de "medidas puntuais e moi personalizadas".