Feijóo propón unha comisión parlamentaria e 30 medidas antiincendios como grupos de investigación

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, propuxo a creación dunha comisión específica no Parlamento galego na que alcanzar "un acordo de país" sobre política forestal e loita contra o lume que "blinde" a "unidade" de criterio e acción.

Fotos Xunta. Pleno Incendios. | Fonte: Europa Press

Na súa intervención na Cámara para abordar a última vaga de lumes de Galicia, Feijóo deu conta dun paquete de 30 medidas centradas nos ámbitos de prevención, ordenación forestal e persecución de incendiarios. Entre elas, inclúese a creación de equipos forestais de investigación, a instalación dunha rede de videovigilancia e incentivos á limpeza de franxas de seguridade.

De tal forma, emprazou á oposición a realizar unha "única ofensiva" nun pacto forestal. "Nin antes nin agora consideramos que a responsabilidade é exclusiva dun goberno", advertiu.

"Se somos quen de reproducir esta irmandade que demostrou o noso pobo, se somos quen de traballar unidos e de estar á altura da nosa xente, Galicia tampouco esquecerá o que aquí fixemos", sentenciou o presidente do Executivo autonómico.

Nas últimas semanas a oposición xa reclamara a creación dunha comisión de estudo na Cámara após a vaga de lumes que provocou a morte de catro acodes e arrasou cunhas 49.000 hectáreas a mediados de outubro.

Respecto diso, Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) e Luís Villares (En Marea) valoraron a posta en marcha desta comisión, aínda que este último pediu que se amplíe de forma "ambiciosa" a un "pacto nacional polo territorio".

Pola súa banda, Ana Pontón (BNG) reclamou que sexa unha comisión que sirva para saber "que pasou" na vaga de lumes, ademais de abordar medidas para o futuro, aínda que manifestou a súa "vontade de colaborar".

MEDIDAS PARA PERSEGUIR A INCENDIARIOS

"Imos a por eles e pagarán polo que fixeron", espetou Núñez Feijóo sobre os incendiarios na súa toma da palabra.

Con este fin, expuxo varias iniciativas para facilitar a tarefa de identificar incendiarios no momento en que cometan un delito e sexa máis sinxelo levalos ante un xuíz. "Cando se afirma con recurrencia que Galicia arde está a faltarse á verdade", sostén. "A Galicia quéimana", deixou claro, ao insistir no "terrorismo incendiario".

Deste xeito, crearanse equipos forestais de investigación, que ampliarán o traballo das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado. Haberá 57 axentes deste tipo --tres por cada un dos 19 axentes forestais--.

Así mesmo, avanzou a creación de "equipos de vixilancia de incumprimento", que contarán con 38 efectivos --dous por distrito-- para velar que se executa a normativa forestal, véxase que se cumpran as distancias de seguridade e localizar parcelas abandonadas.

Os equipos de investigación forestal e de vixilancia de incumprimento compartirán un único mando que será un coordinador provincial.

En terceiro lugar, activarase un rexistro administrativo de investigacións en materia de incendios forestais de Galicia, no que se almacenarán os datos e informes de investigacións sobre lumes, que poderá ser de consulta polos Corpos de Seguridade.

Xunto a isto, instalarase unha rede de videovigilancia de forma proporcional aos lumes que sofre cada zona en localizacións que ten o operador público Retegal. Quérese que o 085 sexa tamén un teléfono para alertar de incendiarios ademais de avistamento de lumes. "Galicia non sufrirá o mesmo sen incendiarios", asegurou.

MEDIDAS FORESTAIS

No ámbito forestal, aposta por incentivar economicamente a limpeza de montes, especialmente a de franxas secundarias próximas a núcleos de poboación. Así, os propietarios que deleguen nos municipios estes traballos pagarán un prezo fixo --equiparable a unha roza básica-- e as administracións cubrirán a parte restante necesaria.

Os terreos abandonados con dono sen identificar pasarán ao banco de terras de forma cautelar nada máis comezar a indagar sobre se o seu propietario está falecido, ilocalizable ou é descoñecido.

En Galicia hai 300.000 parcelas con titular descoñecido e son aínda máis as que correspondes a persoas mortas ou que non se poden localizar, explicou Feijóo.

Tamén irán ao banco de terras as leiras en montes veciñais das que os comuneiros non queiran facerse cargo. Abre a porta ao impulso de polígonos agrarios coa mobilización de terras cando exista demanda empresarial para a súa rendibilidade.

O plan forestal de Galicia será remitido ao Parlamento na procura do consenso, mentres se impulsarán plans de ordenación a nivel de distrito para o crecemento dos montes a modo da PXOM que guían a expansión urbanística. Na Comunidade hai 19 distritos, e comezarase en xaneiro polo cinco de Ourense e o catro de Pontevedra.

Xunto a isto, a Xunta proporá á Fegamp unha fórmula para que o 100% dos concellos rurais que non dispoñen de parque de bombeiros propio teñan brigadas forestais cofinanciadas coa Xunta. O obxectivo é ampliar os 195 convenios deste ano.

O Plan Aprol Rural contará con sete millóns para municipios rurais que contraten persoal de silvicultura e limpeza de montes; mentres anuncia a posta en marcha de talleres de emprego forestal para desempregados. Aumenta a 50 metros a distancia das novas plantacións de piñeiros e eucaliptos (segundo recóllese na lei de acompañamento aos orzamentos) e fomentaranse as frondosas autóctonas.

Outras actuacións son: promover o pastoreo extensivo en Ourense e Pontevedra con creación de infraestruturas como almacéns de forraxe; avanzar na reestruturación parcelaria (coa apertura dunha plataforma tecnolóxica con información geolocalizada); e realizar incentivos a emprendedores do forestal a través das Sofor cunha normativa máis flexible.

OUTRAS MEDIDAS

Tamén se inclúe no paquete de 30 medidas un novo mapa de emerxencias no que consolidar aos GES como corpo centrado exclusivamente en tarefas de seguridade, realizar a comarcalización de parques de bombeiros e activar un teléfono para alcaldes en casos de emerxencias.

Finalmente, o presidente da Xunta resaltou a importancia da formación educativa na loita contra o lume, polo que haberá campañas de sensibilización no ensino obrigatorio.

Todo iso, nunha batería de axudas das cales "algunhas" entrarán en vigor o 1 de xaneiro de 2018 e outras serán a máis longo prazo.

AXUDAS SEN TRIBUTACIÓN DO IRPF

A intervención de Feijóo iniciouse co recordo do catro acodes falecidas na vaga de lumes, após o que mandou tamén unha mensaxe de apoio ás 128 persoas que tiveron que ser ingresadas e as 2.400 que tiveron que ser desaloxadas, así como ao centenar que viron danados as súas casas e vehículos.

A continuación, puxo en valor as diferentes actuacións posta en marcha pola Xunta até o momento, como os 20 millóns en axudas para afectados os lumes.

Aquí, anunciou a inclusión dunha emenda na lei de acompañamento aos orzamentos para que as axudas a afectados queden sen tributación no tramo autonómico do IRPF.

Xunto a isto, demandou aos concellos a "maior axilidade posible" para avaliar o alcance dos danos, co fin de que as axudas póidanse completar a nivel estatal --serán aprobadas este mes_e co Fondo de Solidariedade da UE, pois mostra a súa "vontade" de "explorar" co resto de comunidades afectadas esta petición.