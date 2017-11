O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, situou de novo ao "terrorismo incendiario" como responsable da vaga de incendios que afectou a Galicia a mediados de outubro e na que morreron catro acodes. En fronte, a oposición reprochoulle que se "esconda" após "unha cortina de fume" e esixiulle depurar responsabilidades con cesamentos no seu Goberno, para ser "crible" e poder despois acordar as bases dun cambio na política forestal autonómica.

Nunha comparecencia parlamentaria na que as intervencións de Feijóo e dos grupos sumaron o tres horas, o presidente lembrou ás vítimas, recoñeceu o traballo dos equipos de extinción e cargou con dureza contra os incendiarios. "Galicia non arde, a Galicia quéimana; e isto non é unha opinión persoal, senón unha conclusión dos investigadores: tres de cada catro lumes non son por causas naturais, e a maioría son intencionados", aseverou.

"As primeiras análises apuntan á mesma tendencia nos 264 lumes que xurdiron en Galicia" na onda de outubro, esgrimiu, para sinalar que son os policías os que deben dicir "se houbo ou non unha trama", pero convencido de que, quen prendeu lume "sabe que pode xerar terror".

Ao seu xuízo, "os que atentan indiscriminadamente contra todo e contra todos pon en risco vidas humanas e acaban con elas non son individuos que prenderon lume a unhas árbores, senón que os seus actos son propios de terroristas". "E o que fan non ten outro nome que terrorismo incendiario. E hai que acabar cos incendiarios e co terrorismo incendiario", proclamou

Tamén chamou a condenar as imprudencias porque, aínda que poida haber "atenuantes", igualmente "pon vidas en risco". Ao tempo, resaltou que "ningún goberno atopou a pedra filosofal da política de incendios cero".

"IMOS A POR ELES"

"Porque o risco cero non existe mentres haxa incendiarios", engadiu, após pedir o apoio da oposición a unha batería de 30 medidas --algunhas encamiñadas a combater a quen prenden lume-- e de ofertar unha comisión específica na Cámara na que articular un pacto forestal. A continuación, insistiu en que "todos os esforzos" serán inútiles se non se "pon coto aos auténticos e últimos responsables desta secuela": os incendiarios.

Feijóo confesou que lle "doe" ver que "hai incendiarios terroristas" que provocan "episodios de terror" e "alteran a orde pública". Por iso, con independencia de que se axuste ou non exactamente aos tipos delituosos que fixa o Código Penal, afirmou que a súa "responsabilidade" como presidente é "dicir o que pensa": que hai que combater "o terrorismo incendiario".

O presidente, que xa propuxo previamente equiparar delito incendiario e terrorista, subliñou, de feito, que o Código Penal pódese cambiar e incidiu en "reflexionar" sobre a necesidade de que os incendiarios reciban unha pena "proporcional ao dano que fan". Levará esta reflexión ao cume que Galicia, Asturias e Castela e León celebrarán "nos primeiros días de decembro".

"Non imos perdoar a quen puxeron en risco a Galicia, que está farta dos incendios e dos incendiarios". "Imos a por eles e pagarán polo que fixeron", sentenciou.

REXEITAMENTO Á TESE E RECLAMO DE CESAMENTOS

A tese do "terrorismo incendiario" de Feijóo topou de fronte co rexeitamento do portavoz de En Marea, Luís Villares; PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga; e BNG, Ana Pontón. A dirixente nacionalista afeou a Feijóo que use "aos medios públicos" para construír "un relato autoexculpatorio" e, recoñeceu que a Galicia "a queiman os incendiarios", pero tamén "as políticas pirómanas da Xunta e as portas giratorias de Ence".

Como posteriormente fixo Villares, a nacionalista comparou o ocorrido coa catástrofe do 'Prestige'. "Os alcaldes puxéronse á fronte cunha Xunta ausente e miles de persoas tiveron que coller os capachos do 'Prestige', esta vez para frear o chapapote dos incendios", sentenciou, antes de aconsellar ao presidente seguir "o consello" que el mesmo deu durante a vaga de incendios de 2006 e cesar á conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez.

Tamén Leiceaga pediu cesar á conselleira e ao responsable de política forestal da Xunta, Tomás Fernández-Couto. O socialista ironizou, ademais, con que "non hai trama máis improbable" que a que poidan constituír o autor dunha queima "imprudente" por "facer unha grellada e unha señora de 70 anos". "De terrorismo incendiario, nada", descartou.

A continuación e, na liña dos seus compañeiros da oposición, ademais de afear a "ausencia de autocrítica", Leiceaga botou en cara a Feijóo o "fracaso" da súa política forestal e tamén a descoordinación do dispositivo. A intervención máis dura foi a de Villares, quen criticou a un Feijóo "incompetente e incapaz" que "frivoliza" co "terrorismo" e que se "escondeu" detrás da "manipulación" dos medios públicos.

De feito, á petición de cesamentos de Fernández-Couto e Vázquez, o dirixente rupturista sumou a demanda das destitucións do director xeral de Emerxencias, Luís Menor; o vicepresidente, Alfonso Rueda; e o director xeral da CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, ao que responsabilizou de "unha intoxicación masiva" da poboación galega.

"Mentres os veciños pensaban en como salvar a súa casa, Núñez pensaba en como salvar a súa cara. A noite do domingo negro o único que se rendeu foi o presidente, cando o lume queimou a súa fachada de cartón pedra de bo xestor", dixo Villares, mentres que Ana Pontón suxeriu que se mobilizaron helicópteros só para que estivesen nunha visita de Ángeles Vázquez a Cervantes e preguntouse se hai "malversación". Posteriormente, Feijóo tachou de "falacia" esta acusación.

"NON É IGUAL QUE EN 2006"

O portavoz popular na Cámara, Pedro Puy, replicou que a "única" en falar de "tramas" é a oposición e, após defender a acción da Xunta, advertiu que "non son as políticas as que queiman os montes, senón os incendiarios". Devandito isto, aludiu á man tendida e medidas de Feijóo, para concluír que o seu discurso "colleu co pé cambiado" aos seus rivais políticos.

Puy defendeu que "a eficacia do dispositivo e da dirección política" do mesmo en outubro para rexeitar os cesamentos que solicita a oposición e subliñou que a situación "non é igual que en 2006", cando Feijóo pedía destitucións desde a oposición. Argumentou que entón a vaga de lumes produciuse en período de máximo risco, cambiouse "" o operativo, non se asinou convenio co Exército e arderon máis de 80.000 hectáreas.

Feijóo, pola súa banda, negou falta de autocrítica e asegurou que non pode afirmar "que saíu todo ben" cando morreron catro acodes, pero pediu non "equivocarse de inimigo" porque, dixo en alusión aos incendiarios, "o adversario está fóra do hemiciclo". Defendeu a xestión de emerxencias e do 112 --dando resposta a 9.000 chamadas, "o dobre do normal"-- fronte ás críticas de "descoordinación", á vez que anunciou unha comparecencia a petición propia de Alfonso Rueda no próximo pleno porque "non hai nada que ocultar".

Finalmente, rexeitou as críticas a un dispositivo que se prorrogou e contratáronse medios aéreos "a maiores". "Espero que despois non nos denuncie ningún sindicato por contratar de forma excepcional a medios aéreos", esgrimiu, para concluír que "non é verdade que non houbese medios suficientes". "Nunca nun mes de outubro houbo tantos", resolveu.