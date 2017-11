(AM2)O can que atacou a unha muller en Mos (Pontevedra) soltouse da súa cadea após alterarse por unhas obras de asfaltad

O can de raza pitbull que atacou a unha muller no municipio pontevedrés de Mos soltouse da cadea coa que estaba amarrado após alterarse, segundo as primeiras hipóteses que manexa a investigación, polas obras de asfaltado que se realizaban na calzada.

Fontes policiais confirmaron a Europa Press que a muller, María C.R., de 76 anos, tratou de acougar ao animal e atraelo á casa, pero o can, dunha raza potencialmente perigosa --debidamente identificado con microchip e anotado no rexistro municipal--, soltouse e acabou mordéndoa en varias partes do seu corpo.

Do mesmo xeito que ocorreu cos dous cans cruce de dogo de Bordeus con bóxer que atacaron a unha muller en Covelo, o pitbull que atacou á muller en Mos quedará baixo custodia no Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN) da Deputación de Pontevedra, onde foi trasladado após o ocorrido este martes, segundo confirmaron a Europa Pres fontes do organismo provincial.

De feito, sobre os dous cans cruce de dogo Bordeus e bóxer, após pasar a corentena que marca a normativa, foron trasladados a un canil interior do centro de acollida, separados doutros animais, para o que se previu tamén o seu sedación co fin de "evitar problemas para os coidadores".

Estas mesmas fontes confirmaron a Europa Press que, ao contrario que no caso de Covelo, o animal que atacou a María C.R. estaba "correctamente identificado" con microchip e rexistrado.

O persoal de lacería do CAAN atopábase preto da zona e foi rapidamente ao lugar após o requirimento da Policía Local de Mos. O can atópase agora en corentena, antes de pasar revisión veterinaria, e o seu futuro, do mesmo xeito que no caso dos outros dous animais, depende da decisión xudicial.

FERIDA DE NOVO UNHA MULLER

A muller de 76 anos resultou ferida ao morderlle en varias partes do seu corpo o can na súa casa e, segundo confirmaron a Europa Press fontes da Garda Civil e policiais, os primeiros datos apuntan a que o can se "puxo nervioso" debido aos "ruídos dunha obra" no lugar e, como consecuencia, atacou á súa propia dona.

Para atender á muller, que estaba "consciente", desprazouse unha ambulancia con médico do Punto de Atención Continuada (PAC) despois de que un particular, sobre as 12,40 horas, alertase do sucedido.

O ataque, que sucede apenas tres días despois do ataque en Covelo, ocorreu na casa da afectada, situada no lugar de Carballeira, poboación de Sequeiros, parroquia de Cela. A muller foi trasladada ao Hospital Álvaro Cunqueiro, segundo ratificaron a Europa Press fontes de Urxencias Sanitarias-061.