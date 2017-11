Os promotores de Porto Cabral: “Os que o critican serán os primeiros en poñerse á cola para pedir traballo”

O presidente da Comunidade de Montes de Cabral, Luís Rodríguez, un dos principais defensores do proxecto Porto Cabral, en Vigo, volve saír en defensa desta iniciativa empresarial. E faino con contundencia. “Os que forman a minoría que se opón a Porto Cabral serán os primeiros en porse á cola para beneficiarse dos empregos”, dixo ao tempo que lamentou as "perogrulladas" e "intoxicacións" dos críticos con esta iniciativa.

Terreos onde se ubicaría Porto Cabral, en Vigo

Así, e con respecto ao grupo de comuneiros que se opoñen a 'Porto Cabral', o presidente da xunta reitora insistiu en que son "minoría" e que "non se pode dicir que a Comunidade de Montes estea en contra. É máis, suliñou que a directiva é a primeira promotora desa campaña de recollida de firmas". Así, descualificou os argumentos que utilizan os opositores para criticar o proxecto, e asegurou que "nunca" coñeceu unha iniciativa que fose máis "pública, explicada e transparente".

Ademais, xustificou a posición da directiva comunal, e lembrou que, se existen os terreos para uso comercial, "o menos que se podía facer era sentar a negociar", que foi o que fixo a directiva. Nesa liña, afirmou que, nese espazo, "está prevista a expropiación forzosa" cando se desenvolva, e para lograr o acordo máis beneficioso, a Comunidade de Montes pactou un prezo de 40 euros por metro cadrado, moi superior á media do prezo en expropiacións dese tipo.

ASEMBLEA POLÉMICA

Rodríguez tamén se referiu á polémica asemblea celebrada en novembro de 2013 (despois de ser aprazada por incidentes cos comuneiros críticos). Segundo precisou, o que se someteu a votación nesa reunión foron "as condicións" que a xunta reitora pactou con Intu (o prezo das expropiacións, a reposición de servizos, o acondicionamento dun lugar alternativo para a Romaría do Pan de Millo, etc.), e non se os comuneiros estaban a favor ou en contra de Porto Cabral. En todo caso, o pasado verán, o Xulgado de Primeira Instancia número 3 de Vigo ordenou rexistrar a sede dos comuneiros para localizar a documentación que xustifique o gasto de case tres millóns de euros en terreos.

Imaxe idílica do que sería o proxecto Porto Cabral, de realizarse

Sobre isto explicou que a previsión de ingresos por esas 30 hectáreas de monte é de entre 11 e 13 millóns de euros, dos que o 40 por cento, como é preceptivo, destinarase "a adquirir patrimonio e xerar emprego". Ademais, defendeu a xestión da xunta reitora desde que el a preside, e destacou que, nos últimos anos, o patrimonio de solo forestal comunal creceu en 55 hectáreas, á vez que lembrou que, por lei, a entidade está obrigada a reinvestir no monte o 40 por cento dos seus ingresos.

Pero a pesar do megaproxecto, insistiu que a Comunidade de Montes terá máis superficie que hai 18 anos. "Imos defender o monte por encima de todo. Non corre ningún risco, porque aínda quedarían 25 hectáreas máis de terreo forestal que cando eu cheguei", insistiu. Por iso criticou a vinculación "intencionada" que se fixo dos incendios do 15 de outubro co desenvolvemento de Porto Cabral.

APOIO DE PSOE E PP

Ante a oposición de unha gran parte de comuneiros, de veciños, de entidades sociais, culturais e ecoloxistas de Vigo, e de En Marea e BNG, Luís Rodríguez expresou a súa confianza en que "algún dos partidos maioritarios" na Cámara galega asuma a proposición non de lei de iniciativa popular en favor do macrocentro comercial. "Se non fóra así, significaría que nin PP nin PSOE queren facer nada por Vigo".

Nunha entrevista a Europa Press, Rodríguez lembrou que está a piques de finalizar unha campaña de recollida de firmas, que conta con máis de 60.000 apoios, e lembrou que o proxecto supón un investimento "privado" de 600 millóns de euros para a parroquia e para a cidade, a creación duns 4.000 empregos directos.

Con respecto á manifesta oposición que proclamaron BNG e En Marea ao proxecto, Luís Rodríguez lembrou que o sector de Liñeiriños, onde se instalaría Porto Cabral, foi deseñado e encadrado no Plan Xeral por un goberno municipal nacionalista, polo que ve "incoherente" a posición do BNG. En canto a En Marea, lamentou que non teñan "ningún proxecto de interese" para a cidade olívica e, en todo caso, subliñou que os defensores do proxecto de Intu levan recollidas "máis firmas que votos tiveron Marea e BNG xuntos" na cidade.

PLAN B

O presidente dos comuneiros de Cabral recoñeceu que "non hai un plan B, de momento", no caso de que a iniciativa non prospere na Cámara galega. Se non sae adiante o proxecto, sinalou, "habería que esperar a un novo Plan Xeral, sería lamentable porque seguramente, cando estea listo, os investidores xa non estarán aí".

A ese respecto, lembrou que os promotores de Porto Cabral "levan esperando desde 2013" e, aínda que ratificaron o seu interese por instalarse en Vigo, "ofrecéronlles parcelas noutros sitios próximos". Se a iniciativa non prospera, engadiu, a cidade "perdería unha oportunidade de ouro de ter un investimento forte, como non hai en toda Galicia e como poucas en España".