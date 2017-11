A plataforma de vítimas do accidente do tren Alvia, que tivo lugar en Angrois (Santiago) en xullo de 2013, critica que o xefe de seguridade de Renfe, Antonio Lanchares, "mentiu" durante a súa intervención este martes ante o xuíz que instrúe unha causa con 80 mortes e 144 feridos.

Integrantes da plataforma de vítimas do Alvia, este martes en Santiago | Fonte: Europa Press

En declaracións a Europa Press, o portavoz da asociación, Jesús Domínguez, censura que, segundo fontes presentes na declaración, o cargo da operadora ferroviaria investigado "dixese que se volvía a Asfa" ao desconectar o sistema de control de velocidades 'ERTMS', algo que el solicitou e que autorizou o seu homólogo en Adif, tamén investigado. "É falso. Nunca foi con 'Asfa' ese tren", asevera Domínguez.

"E non é que o digamos nós, dio o informe independente de Mariñas", asevera, en relación ao primeiro peritaje do experto César Mariñas.

Ademais, reproba que se trataba "encima" dun 'Asfa' "mal configurado", o da liña Ourense-Santiago, posto que "se non hai baliza programada, non serve de nada". Alude con isto á baliza que Adif instalou tres días despois do accidente.

A maiores, lembra que varios peritos coinciden en que a desconexión do 'ERTMS' supuxo unha degradación da seguridade e un incremento do risco de accidente.

Engade que a directiva europea "obrigáballe a avaliar cada cambio", polo que, incide, a decisión de desconectar ese sistema "debería haber ido acompañada" dunha análise.

ENCARGO A INECO

Pola súa banda, o avogado da plataforma, Manuel Alonso Ferrezuelo, sinalou que se expón solicitar unha nova dilixencia para que o xulgado conte co contrato co que Adif encargou o informe de avaliación externa a Ineco.

Este letrado estudará que novas demandas trasladar ao xuíz após as comparecencias deste martes, de Lanchares e da responsable da auditoría externa de Ineco, e despois das que aínda teñen que producirse o mércores, a cargo doutros dous técnicos da consultora pública que tamén asinan o documento.

Este martes, a técnica Laura López asegurou que Ineco só analizou até o quilómetro 84,144 posto que así llo encargou Adif, de modo que quedou fóra o tramo no que se rexistrou o descarrilamento.