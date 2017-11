O aeroporto de Santiago chamarase Rosalía de Castro a partir de 2018

Rosalía de Castro é xa a icona de Galicia. Ten edificios, centros escolares e avións que levan o seu nome. Ata Google elixiu a maxistral poetisa galega para agasallar aos galegos nun 17 de maio. E, agora, Rosalía de Castro tamén lle dará o nome ao aeroporto de Santiago.

Igrexa de Bonaval, en Compostela | Fonte: turgalicia

Así se decidiu na Comisión Executiva do Consorcio de Santiago, que será o organismo encargado de financiar o cambio de denominación do aeroporto compostelá de Lavacolla ao de Lavacolla-Rosalía de Castro. A aportación para este fin, centrado na substitución e adaptación de toda a sinaléctica, será duns 50.000 euros. E agárdase que este cambio comece a facerse efectivo a comezos do vindeiro ano.

Na súa xuntanza deste martes, presidida polo alcalde da cidade e presidente do organismo interadministrativo, Martiño Noriega, avanzouse nas principais liñas e proxectos que integrarán o presuposto do vindeiro ano, contando coas mesmas aportacións que as do presente exercicio por parte das tres Administracións, que suman un importe global lixeiramente superior aos 9 millóns.

Ampliación do Museo do Pobo Galego

No apartado de investimentos e dentro dos seus obxectivos de cara á celebración do Ano Santo 2021, o Consorcio ten previsto intervir na sede do Museo do Pobo Galego, no Conxunto de San Domingos de Bonaval. Trátase dunha actuación que, pola súa dimensión e calado, prolongarase nas vindeiras anualidades.

Un prototipo do nome de Rosalía de Castro no avión da compañía Norgewian

A actuación centrarase na ampliación do Museo, recuperando a ala sur do conxunto conventual e o xardín situado ao pé da súa fachada. Así mesmo, o Consorcio comezará a traballar na musealización do futuro espazo expositivo, mediante a subscrición dun convenio coa entidade xestora do museo que permita avanzar neste aspecto. Esta primeira actuación ascenderá a preto de 400.000 euros.

O reto da rehabilitación e a adecuación para usos de oficinas, talleres e exposicións do Museo do Pobo Galego, da zona que ocupou o Colexio de Xordos dende 1864 ata tempos recentes, no extremo da ala sur, suporá un investimento global que roldará os 2 millóns de euros ata o Ano Santo 2021, o que permitirá ademais a súa apertura ao público.

Tal como salientou o alcalde, “hai unha aposta decidida do Consorcio de Santiago polo Museo do Pobo Galego, por convertelo no museo de Galicia”. Coincidindo co vindeiro Ano Santo, o Museo aproximarase ao 45 aniversario da súa creación.

Apoio a iniciativas culturais e formativas da cidade

Co fin de apoiar diferentes actividades culturais na cidade, o Consorcio mantén unha serie de convenios con diversas entidades coas que colabora dende hai anos. É o caso do Festival Cineuropa, a Fundación Granell e o Auditorio de Galicia. Ademais, destinarase unha axuda á AGADIC (Axencia Galega das Industrias Culturais) para a organización do evento internacional de televisión Conecta Fiction, centrado na coprodución de series e miniseries de ficción entre Europa, Estados Unidos e América Latina. Tralo éxito da primeira edición, celebrarase de novo na cidade compostelá en xuño de 2018.