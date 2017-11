O dono do piso de Vigo no que Alberto J.V.G. supostamente arroxou á súa muller, María José R.F., pola xanela a finais de outubro de 2015 manifestou que en días previos aos feitos o acusado díxolle que cambiou a fechadura porque "non quería estar con ela", pois "podía pasar algo se estaba con ela".

Manifestouno na tarde deste martes, na segunda xornada do xuízo que se celebra na Sección Quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, onde, ademais do caseiro, testificaron unha curmá do acusado, dous axentes que fixeron a inspección do apartamento após os feitos e o responsable da empresa que reparou a xanela.

O propietario do piso, para o que o fiscal pide 114,95 euros de indemnización pola reparación da xanela --aínda que este martes dixo que o piso sufriu "moitos máis danos"--, indicou que a semana anterior aos feitos, ante as desavinzas da parella, reuníronse o tres e pactaron que el quedaba a vivenda e marchábase a fin de semana para que ela recollese as súas cousas.

No entanto, explicou que cando o luns foi para supervisar que ela lle entregaba as chaves ao marido, este non apareceu e non respondeu as chamadas, polo que lle ofreceu a ela quedar no piso. Sobre Alberto J.V.G., o caseiro declarou que "ás veces" non era coherente e os últimos días estaba "un pouco raro", aínda que non presenciou "ningún episodio de agresividade".

Finalmente, o responsable da empresa que reparou a xanela pola que se precipitou a muller, ratificou que no espazo de apertura "entra perfectamente unha persoa"; e, a partir dunha fotografía, manifestou que a xanela tivo que sufrir "un golpe moi forte" ou colgarse dela unha persoa, pois aguanta até 50 quilos --o que coincide co peso da muller--.

O MATRIMONIO

Doutra banda, a curmá do acusado confirmou que o home estaba en tratamento psiquiátrico e foi ingresado no Hospital Álvaro Cunqueiro porque "estivo mal", aínda que mantivo que foi a súa esposa a que insistiu en ir buscalo para que lle desen a alta porque "ela quería estar con el e el con ela".

"El dicía que tiña moitas picadas e dor de cabeza, que María José e a sobriña de Portugal estábano envenenando, que vía xente que lle seguía", manifestou, a colación do que recalcou que aconsellou "moitas veces que o ingresasen, pero ela quería estar con el".

Ademais, após asegurar que o matrimonio "non se levaba nada ben", trasladou que el "estaba sen medicación desde que saíu do hospital", e, en referencia aos supostos envelenamentos, reflexionou: "Debéuselle de cruzar un cable, ou eu que se".

Finalmente, acerca da falecida, definida pola Fiscalía e as acusacións como unha persoa sen "suficiente forza" e con pluripatoloxías, a curmá dixo que "se non facían o que quería, enfadábase", que "onde ía el, ela ía detrás", e que ela "facía todo en casa, saía a comprar e ía a todos os sitios" e apuntou que, na súa opinión, se usaba bastón era "para defenderse".

PETICIÓNS

O fiscal acusa o marido dun delito de homicidio coa agravante de parentesco, aínda que pide aplicar a eximente completa de alleamento mental por estar afectado por unha ideación delirante de dano/prexuízo de tipo persecutorio centrado na súa muller, e pide que sexa internado nun centro psiquiátrico penal durante non máis de 15 anos.

A acusación particular --exercida polo fillo-- e a acusación popular --exercida pola Xunta-- piden que sexa condenado a prisión permanente revisable e a indemnizar ao fillo en 150.000 euros por un delito de asasinato coas agravantes de aleivosía e ensañamento. Finalmente, a defensa pide a libre absolución ou, no caso de que non se contemple así, que sexa condenado por homicidio.