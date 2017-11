Ferido un operario en Viveiro (Lugo) despois de caer dunha nave en construción

Un traballador resultou ferido despois de caer dunha altura duns tres metros aproximadamente. No momento do accidente, o operario traballaba nunha nave en construción situada no Polígono de Landrove, en Viveiro (Lugo).

Pasados uns minutos das 15,30 horas deste martes, persoal sanitario informaba ao 112 Galicia do suceso. Segundo o 112, trasladóuselle que, neses instantes, unha ambulancia dirixíase ao devandito polígono para evacuar ao ferido.

Após o aviso, o 112 Galicia comunicou o sucedido á Policía Nacional, Local e ao Grumir da localidade, que despois se desprazaron ao momento. O ferido foi evacuado polo persoal do 061 até o Hospital da Costa.

ACCIDENTE LABORAL EN NOIA

En Noia (A Coruña) tamén se rexistrou outro accidente laboral. Ás 17,20 horas, un particular informou ao 112 Galicia dun operario ferido ao caerlle unha laxa encima de grandes dimensións. Compañeiros do traballador ferido puideron liberalo, polo que non foron necesarios os medios de excarceración.

O accidente ocorreu nunha empresa situada no Polígono de Noia, en Agualevada. Após recibir a chamada do alertante, o 112 Galicia pasou aviso ao 061, á Garda Civil e aos efectivos de Protección Civil da localidade.

O traballador foi evacuado en ambulancia polo persoal sanitario a un centro hospitalario.

CICLISTA FERIDO

Por outra banda, en Trabada (Lugo), os servizos sanitarios de urxencia trasladaron a un ciclista que resultou ferido despois de sufrir unha caída cando circulaba á altura da casa número 13, no lugar da Rabexa.

O 112 Galicia solicitou a intervención dos servizos sanitarios. Tamén os axentes de Tráfico, Bombeiros de Barreiros, GES da Pontenova e os efectivos de Protección Civil de Trabada foron informados o suceso polo persoal do 112 Galicia.