O pleno do Congreso apoiou, este martes, unha moción do PSOE que pide ao Goberno máis políticas de prevención contra os incendios forestais para evitar situacións como as vividas en Galicia, Asturias e Castela e León no mes de outubro. Para iso, reclama ao Executivo un "investimento real" no ámbito rural co obxectivo de manter coidados os montes e, como consecuencia, previr posibles lumes.

A iniciativa socialista, apoiada por Unidos Podemos e Cidadáns, tamén propón a creación de dous grupos de traballo que, en aras de reforzar a seguridade ambiental, elaboren os estatutos básicos para os bombeiros e axentes forestais, nos que se concrete o seu marco regulador e de pertenza, así como unha mesa que se encargue de mellorar a coordinación entre administracións á hora de loitar contra o lume.

Neste sentido, o partido socialista expón que esta mesa poida establecer directrices ou impulse un Comité de Loita contra incendios, co obxectivo de mellorar neste aspecto. Do mesmo xeito pídelle ao Goberno que, dentro do futuro proxecto de lei de cambio climático e transición enerxética, a xestión de masas forestais teña un papel predominante.

CAMBIOS NA LEI DE MONTES

Ademais, expón unha reforma da Lei de Montes a fin de incluír, en relación aos aproveitamentos forestais, o fomento da sustentabilidade económica do aproveitamento forestal do pasteiro, con preferencia da actividade gandeira extensiva e do aproveitamento da biomasa con fins enerxéticos.

Neste sentido, o PSOE aceptou dúas emendas de En Marea. Nunha pídese limitar a expansión das plantacións pirófitas, como, por exemplo, os eucaliptos, nos montes do norte de España; mentres que na outra se chama a actualizar, en seis meses, o Plan Forestal Español que debe garantir o mantemento dos montes.

A deputada socialista Pilar Cancela, quen defendeu esta moción, criticou a "política preventiva ineficaz" que, ao seu xuízo, lévase a cabo en España e a falta de acción para extinguir os lumes pola ausencia dunha estratexia nacional nesta materia. "Os factores de incidencia son múltiples, como deben ser as liñas de acción política", apuntou Cancela, quen denunciou tamén "o abandono do medio rural e dos montes, así como o mal uso das terras e das plantacións de repoboación" que se realizan, sobre todo, na zona norte do país.

Desde o PP rexeitaron as críticas dos socialistas enumerando os diferentes programas que o seu Goberno puxo en marcha durante os seus anos de Goberno e que supoñen, segundo explicou o portavoz 'popular' nesta materia, Miguel Ángel Viso, unha mellora na prevención dos lumes.

O PP LEMBRA QUE A GALICIA "A QUEIMAN"

Durante a súa comparecencia, Viso lembrou o "chamamento da sociedade" após a catástrofe do mes de outubro, cando se xeneralizou o lema "Galicia non arde, quéimana", para defender que os lumes non foron consecuencia da mala xestión dos montes, como se expón nesta iniciativa. Neste sentido, fixo un chamamento a "colaborar coa xustiza" para evitar que os pirómanos "queden impunes".