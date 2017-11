Un mozo resulta ferido ao envorcar o seu vehículo en Cambados (Pontevedra) e outros dous nunha saída de vía na Coruña

Un mozo resultou ferido nun accidente de tráfico rexistrado na mañá deste mércores ao envorcar un vehículo no municipio de Cambados (Pontevedra) e outros dous homes nun sinistro similar ocorrido na Coruña.

Segundo informou o 112 Galicia, no primeiro sinistro o vehículo no que viaxaba a vítima envorcou cando circulaba pola estrada PO-549, á altura de Castrelo, en Cambados.

Foi un particular quen alertou da situación ao 112 Galicia ás 6,35 horas deste mércores e explicou que a única persoa ferida abandonara o turismo polos seus propios medios.

O persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 puxo a situación en coñecemento do 061 e dos Bombeiros do Salnés. Tamén se informou a Protección Civil e á Guardia Civil de Tráfico.

Ao lugar o 061 desprazou unha ambulancia asistencial que levou ao ferido, I.N.B., de 31 anos de idade, ao Hospital do Salnés, confirmaron a Europa Press fontes sanitarias.

Ademais, un dos carrís da vía tivo que ser cortado mentres se esperaba á retirada do vehículo sinistrado, concretaron as mesmas fontes do 112.

ACCIDENTE EN A CORUÑA

Mentres, na Coruña rexistrouse un accidente similar debido á saída de vía dun coche que acabou envorcado e dúas persoas resultaron feridas. O sinistro produciuse na Terceira Rolda, en sentido Carballo, preto dunha rotonda que dá acceso a un centro comercial.

Un particular explicou os feitos ao persoal do 112 ás 7,00 horas deste mércores após o que se alertou ao 061, aos Bombeiros da Coruña, a Protección Civil, á Policía Local e á Guardia Civil de Tráfico.

O 061 enviou dúas ambulancias asistenciais para atender a dous novos homes, R.L.S., de 23 anos, que foi levado ao Hospital Quirón, e S.C.B., de 19 anos, evacuado ao Hospital Modelo, indicaron fontes sanitarias.