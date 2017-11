O número de sociedades mercantís creadas en setembro ascende a 260 en Galicia, un 8,8% menos que en 2016

O número de sociedades mercantís creadas en setembro en Galicia ascendeu a 260, un 8,8% menos que en 2016, mentres que a disolución de empresas foi de 74, un 19,6% menos que no mesmo mes do ano anterior.

Así se desprende dos datos que publicou este mércores o Instituto Nacional de Estatística (INE), que sitúan a Galicia por baixo da media estatal no descenso de creación de empresas, que experimentou un retroceso do 9,2%.

O conxunto de 260 empresas creadas, todas elas sociedades limitadas, subscribiron e desembolsaron 8,2 millóns de euros. Por outra banda, un total de 14 reduciron o seu capital en 8,6 millóns de euros.

Mentres, no mes de setembro ampliaron capital en Galicia un total de 91 empresas, das cales tres eran sociedades anónimas (cun total de 137.000 euros) e 88 son limitadas (con 21,7 millóns de euros). En total, o capital ampliado por estas 91 empresas ascendeu aos 21.812.000 euros.

Sobre as 74 empresas que se disolveron en setembro, un 19,6% menos que no mesmo mes de 2016, 58 fixérono de forma voluntaria, dez foron fusións e outro seis disolvéronse por outros motivos non especificados.

DATOS ESTATAIS

A creación de empresas no conxunto do Estado retrocedeu un 9,2%, ao quedar a creación de empresas nas 6.154 sociedades. Ademais, as disolucións empresariais baixaron un 9,5%, até totalizar 1.107.

Deste xeito, a creación de empresas encadeou en setembro seis meses consecutivos de retrocesos interanuais após caer en abril máis dun 18%, en maio un 0,3%, en xuño un 10,3%, en xullo un 9,4% e en agosto un 7,8%.

O 21,7% das sociedades mercantís creadas en setembro dedícase ao comercio e o 14,5% a actividades inmobiliarias, financeiras e seguros. En canto ás sociedades disoltas por actividade económica principal, o 20,7% correspondeu ao comercio e o 18,2% á construción.

Para a constitución das 6.154 empresas creadas en setembro subscribíronse case 404 millóns de euros, o que supón un aumento do 40,2% respecto ao mesmo mes de 2016, mentres que o capital medio subscrito, que se situou en 65.636 euros, avanzou un 54,3% en taxa interanual.

Das 1.107 empresas que se disolveron en setembro deste ano, o 75% fixérono voluntariamente, o 14,7% por fusión con outras sociedades e o 10,3% restante por outras causas.