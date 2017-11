O xogador Julio Alberto: “Están máis interesados nas bandeiras independentistas que nas vítimas dos incendios en Galicia”

"Non somos un partido político, estamos nun club de fútbol, pero as persoas que están ao fronte xa se politizaron”. É a razón do histórico xogador de fútbol do Barça, Julio Alberto, para deixar este club e abandonar Cataluña.

Maradona e Julio Alberto nun partido contra as drogas

A decisión final adoptouna, dixo, a pasada fin de semana cando o Camp Nou se converteu nun clamor contra a prisión dos membros do Govern e os dous presidentes da ANC e Òmnium Cultural, aos que consideran presos políticos.“Atopo imperdoable que o outro día no Camp Nou estábase máis interesado en amosar bandeiras independentistas antes que de render homenaxe ás vítimas dos incendios en Galicia, da miña terra Asturias ou de Portugal. É unha falta de respecto", dixo.

Julio Alberto, que xogou no club nos anos 80 e logo tivo graves problemas coas drogas dos que saíu, en parte, grazas á axuda do club blaugrana, decidiu deixalo, agora, por cuestións políticas. "Isto era a miña casa, pero marcho buscar un traballo fóra de Cataluña. Regreso en Asturias", engadiu este martes nunha entrevista en 'Antena 3'.