A produción industrial en Galicia crece un 0,1% en setembro

O Índice Xeral de Produción Industrial (IPI) aumentou un 0,1% en Galicia en setembro, algo lixeiramente por baixo da media estatal, que creceu un 0,2% en relación ao mesmo mes de 2016.

Factoría de peugeot Citroën en Vigo | Fonte: Europa Press

A comunidade autónoma que mellor rexistro obtivo foi Cantabria, cun crecemento do 7,8%; mentres que Navarra tivo o peor dato, cun descenso do 10,8%, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Aínda que de media Galicia contabilizou un incremento no IPI, a taxa decreceu con respecto a 2016 no sector da enerxía (-10,3%) e os bens de consumo (-0,7%) --os bens de consumo duradeiro (-3,6%) e bens de consumo non duradeiro (-0,5%)--.

No entanto, o índice de produción industrial aumentou no mes de setembro un 3,2 nos bens de equipo e un 5% nos medios intermedios.

DATOS ESTATAIS

No cómputo estatal, o aumento do 0,2% en setembro en relación ao mesmo mes de 2016 supón unha taxa 2,1 puntos inferior á do mes de agosto, cando a produción industrial repuntó un 2,3%.

A pesar de moderar o seu avance interanual respecto de agosto, a produción industrial logrou encadear cinco meses consecutivos de incrementos.

Tres sectores elevaron a súa produción respecto de setembro de 2016. O maior repunte correspondeu aos bens intermedios (+3,7%), seguido dos bens de consumo duradeiro (+2,3%) e dos bens de equipo (+1,4%). Pola contra, descendeu un 3,2% a produción de bens de consumo non duradeiro e un 2,6% a da enerxía.

Corrixindo os efectos estacionales e de calendario, a produción industrial incrementouse en setembro un 3,4% respecto ao mesmo mes de 2016, taxa 1,5 puntos superior á rexistrada en agosto. Con este crecemento, a produción industrial, corrixida de estacionalidade e calendario, acumula 47 meses consecutivos de incrementos interanuais.

En valores mensuais, a produción industrial subiu un 0,1% no noveno mes do ano, taxa nove décimas inferior á rexistrada en agosto (+1%).

Por sectores, bens de consumo duradeiro (+2,9%) e bens intermedios (+1,2%) rexistraron taxas mensuais positivas, mentres que enerxía (-2,1%), bens de equipo (-1%) e bens de consumo non duradeiro (-0,4%) recortaron a súa produción mensual.

NO CONXUNTO DE COMUNIDADES

Por comunidades autónomas, dez delas presentaron taxas interanuais positivas en setembro. Os maiores avances interanuais da produción industrial rexistráronos Cantabria (+7,8%), País Vasco (+5,6%) e Andalucía (+4,4%).

Pola contra, sete rexións recortaron a súa produción industrial en setembro en relación ao mesmo mes de 2016. Os maiores descensos corresponderon a Navarra (-10,8%), A Rioxa (-9,2%) e Castela e León (-8,3%).