Os dous técnicos de Ineco ratifican que Adif non encargou a avaliación de riscos na curva

Os dous técnicos de Ineco que declararon este mércores nos xulgados de Santiago en calidade de investigados na causa polo accidente do tren Alvia en Angrois ratificaron a versión da súa compañeira, segundo a cal a consultora pública non avaliou o risco na curva onde se produciu o sinistro posto que Adif non llo encargou.

Salvador Arriaga (esquerda) e Jorge Merino (dereita), con avogadas de Ineco | Fonte: Europa Press

Sen a presenza xa de membros da plataforma de vítimas ás portas do edificio xudicial, ambos os enxeñeiros, como fixo xa este martes a responsable Laura López, accederon a responder a preguntas do xuíz, do fiscal e da súa defensa, Salvador Arriaga a partir das 9,30 horas e Jorge Merino sobre as 10,00 horas (nunha comparecencia que se adiantou, posto que estaba citado para as 12,00 horas).

Arriaga, o primeiro en declarar, é o autor do informe de avaliación independente que elaborou sobre a liña Ourense-Santiago esta empresa, cuxo accionariado se reparten Enaire, Adif e Renfe. A continuación falou (menos, posto que por exemplo o fiscal xa optou por non interrogalo) Jorge Merino, que figura no documento como revisor. López, pola súa banda, foi quen o autorizou, e todos eles asinaron o estudo en decembro de 2011.

Segundo fontes consultadas por Europa Press, os dous técnicos coincidiron coa súa compañeira en que Ineco só analizou a subministración técnica da UTE (unión temporal de empresas), isto é, o sistema de control, mando e sinalización que Thales e Dimetronic estableceron até o quilómetro 84,188 (o 'ERTMS'), sen abarcar o punto no que se produciu o descarrilamento (o 84,413), xustamente na curva da Grandeira, nin o resto do tramo percorrido a estación de Santiago.

POR NORMATIVA

Isto é así, segundo as súas explicacións, debido a que Adif, o administrador de infraestruturas ferroviarias, ao que compete velar pola seguridade da vía, contratou a Ineco unha análise do risco do encravamento do Irixo (até ese punto 84,188), e non lle pediu estudar o encravamento de Santiago.

Os encravamentos son os sistemas que controlan o tráfico nunha zona determinada, e o de Compostela creouse co obxectivo de integrar unha nova liña como era a de Ourense-Santiago de alta velocidade.

De acordo coas fontes consultadas presentes nas comparecencias, os dous técnicos insistiron en que Ineco analizou a documentación da UTE, e fixeron referencia a que a avaliación de riscos nos novos enclavamientos é de aplicación pola normativa Cenelec.

O CUSTO DO INFORME

Algúns dos presentes chamaron a atención sobre a insistencia do fiscal Mario Piñeiro, que chegou a cuestionar por outro documento que elaborou Ineco en 2012, relativo á caída de obxectos, pero tamén para o encravamento do Irixo.

De feito, tanto esta como o titular do Xulgado de Instrución número 3, Andrés Lago, inquiriron aos técnicos distintas cuestións sobre o alcance dos seus exames, ao que os técnicos responderon en varios momentos que o factor humano e a súa influencia no risco de accidente non é algo do que se ocupe Ineco.

Entre outras cuestións, tamén saíu a relucir unha cifra, duns 300.020 euros, aproximadamente, que segundo o comentado na sede xudicial, foi o que custou o informe encargado por Adif a Ineco (o asinado en 2011), e que deixa fóra o tramo no que se rexistrou unha traxedia que acabou con 80 vidas e deixou a 144 persoas feridas.

A representación da plataforma de afectados xa avanzou este martes que reclamará ao xuíz, entre outras novas dilixencias, que solicite a Adif ou a Ineco o mencionado contrato.