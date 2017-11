O can que atacou a unha muller en Mos (Pontevedra) aínda pertencía a outra persoa, pero o seu traspaso estaba en trámite

O can que atacou a unha muller no municipio pontevedrés de Mos este martes aínda pertencía a outra persoa, pero a transferencia de titularidade xa estaba en trámite.

Así se desprende das dilixencias que se abriron por mor de que o can, de raza pitbull --considerada potencialmente perigosa--, ferise a María C.R., de 76 anos, nai do que, ao cabo, sería o dono do can.

Ao contrario que no caso de Covelo (Pontevedra), onde o pasado sábado dous cans cruce dogo de Bordeus con bóxer atacaron a unha muller 82, o pitbull estaba debidamente identificado con microchip e figura no rexistro municipal de cans perigosos.

Con todo, a transferencia de titularidade aínda estaba en trámites de ser rematada, segundo confirmaron a Europa Press fontes da investigación. A Garda Civil abriu dilixencias de coñecemento, que pasarán ao xulgado, que será a instancia que, ademais, decidirá o futuro do can.

O can, que atacou a María C.R., despois de "porse nervioso" --segundo primeiras hipóteses da investigación-- como consecuencia dunhas obras de asfaltado na calzada e de soltarse da cadea na que estaba amarrado, está baixo custodia do Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN) da Deputación de Pontevedra.

Após pasar a corentena, como tamén ocorreu no caso dos dous cans de Covelo --que non estaban identificados con microchip nin no rexistro municipal--, o pitbull tamén pasou a un canil do interior do centro, após superar as probas médicas realizadas, como confirmaron fontes do organismo provincial.

ESTADO DE SAÚDE DAS FERIDAS

En canto ao estado de saúde das vítimas, as dúas mulleres atacadas por cans permanecen ingresadas no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo en estado grave, aínda que no caso de ferida de Mos non se teme pola súa vida, segundo confirmaron a Europa Press fontes sanitarias.

Pola súa banda, María Dolores Álvarez, de 82 anos e á que tiveron que amputar as dúas pernas de urxencia após o ataque de dous cans o pasado sábado en Covelo, permanece grave con prognóstico reservado.