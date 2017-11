O salario medio mensual bruto en Galicia sitúase en 1.787,3 euros, por baixo da media nacional

O salario medio mensual bruto en Galicia sitúase en 1.787,3 euros, o que a coloca como a undécima comunidade e por baixo da media nacional de 1.878,1 euros, segundo o decil de salarios que elabora o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Moedas, euros, billetes, diñeiro | Fonte: Europa Press

Así, o salario medio mensual bruto na Comunidade galega en 2016 aumenta con respecto ao de 2015, cando se situaba en 1.780 euros e é superior aos 1.775 de 2014, os 1.728,7 de 2013 e os 1.758 euros de 2012. E supera lixeiramente os 1.786,2 euros de 2011.

O INE explica que a estrutura produtiva existente nas comunidades autónomas "ten unha gran influencia sobre o seu nivel salarial". Desta forma, as que tiveron unha maior concentración de salarios altos foron País Vasco (45,2% de asalariados con salarios por encima de 2.137,5 euros mensuais), Comunidade Foral de Navarra (39,2%) e Comunidade de Madrid (37,6%).

No lado oposto, cunha maior porcentaxe de asalariados concentrados en deciles baixos (soldos por baixo de 1.229,3 euros) están Murcia (41,6%), Estremadura (40,2%) e Andalucía (38,2%).

As comunidades con maior salario medio no emprego principal foron País Vasco (2.235,2 euros), Comunidade de Madrid (2.165,8 euros) e Comunidade Foral de Navarra (2.085,2 euros). Os menores salarios medios observáronse en Estremadura (1.613,0 euros), Rexión de Murcia (1.627,9 euros) e Canarias (1.631,8 euros).

TOTAL ESTATAL

En total, o 30% dos españois (4,58 millóns de asalariados) gañaron menos de 1.229,3 euros brutos ao mes en 2016, mentres que o 40% (6,1 millóns) obtivo remuneracións de entre 1.229,3 e 2.137,5 euros brutos mensuais e o 30% restante (4,58 millóns de asalariados) cobrou un soldo superior a 2.137,5 euros ao mes.

De acordo con esta estatística, un total de 3.056.500 asalariados (o 20%) gañaron menos de 1.002,8 euros brutos ao mes durante o ano 2016. Deles, ao redor de 1,5 millóns de traballadores gañaron menos de 710,1 euros mensuais.

Por sexos, o 15,5% das mulleres gañaron menos de 710,1 euros brutos mensuais o ano pasado e o 13% percibiu un soldo bruto de entre 710,1 e 1.002,8 euros ao mes. Nos homes, estas porcentaxes descenden até o 5% e o 7,3%, respectivamente.

Para elaborar esta estatística, o INE ordena a todos os asalariados --15.282.361 persoas durante o pasado ano-- segundo a contía do salario mensual percibido e divídeos en 10 grupos iguais, co 10% dos traballadores en cada grupo.

Como resultado, o salario mediano, que divide ao total dos traballadores en dous partes iguais, os que teñen un salario superior e os que teñen un salario inferior, situouse en 2016 en 1.594,5 euros brutos mensuais, 2,3 euros menos que en 2015 e case 284 euros menos que o salario medio de 2016 (1.878,1 euros).

Co recorte rexistrado en 2016, o salario mediano encadea dous anos de descensos, xa que en 2015 baixou por primeira vez en varios exercicios. En 2011, o salario mediano era de 1.577,1 euros brutos ao mes e escalou en anos seguintes até pechar 2014 en 1.602,5 euros. En 2015 a tendencia investiuse e situouse por baixo dos 1.600 euros brutos ao mes.

Pola súa banda, o salario medio mensual, en termos brutos, alcanzou os 1.878,1 euros en 2016, por baixo dos 1.893,7 euros de 2015 (-0,8%). Por primeira vez desde 2006 (cando comezou a elaborarse esta estatística), o salario medio rompeu a súa tendencia alcista e rexistrou un descenso anual.

Segundo o tipo de xornada, o 35,8% dos asalariados a xornada completa gañou máis de 2.137,5 euros mensuais en 2016 e o 18,5% percibiu menos de 1.229,3 euros. Pola contra, o 87,5% dos asalariados a tempo parcial gañou menos de 1.229,3 euros mensuais e só o 1,2% cobrou máis de 2.137,5 euros.

O salario medio bruto dos traballadores a xornada completa alcanzou os 2.106,7 euros, case tres veces máis que os asalariados a xornada parcial (734,2 euros), aínda que nestas diferenzas debe terse en conta que o número medio de horas semanais habitualmente traballadas en 2016 superou as 40 horas para os traballadores a xornada completa, fronte ás 19 horas dos asalariados a tempo parcial.

Segundo os datos do INE, as mulleres, os mozos, as persoas cun menor nivel de formación, os traballadores con menor antigüidade nas empresas e os contratados temporalmente presentan salarios máis baixos.

Nas mulleres, catro de cada dez percibiu un soldo inferior a 1.229,3 euros, fronte a dous de cada dez homes. O salario medio feminino situouse en 1.661 euros mensuais en 2016, por encima dos 1.643,8 euros de 2015, mentres que o salario medio dos homes descendeu en 2016 até os 2.075,7 euros. Deste xeito, o soldo medio masculino é un 24,9% superior ao feminino, diferenza que se reduciu respecto de 2015, cando esta brecha superaba o 29%.

Unha das razóns que, segundo Estatística, explican as diferenzas salariais por sexos é que as mulleres traballan en maior proporción que os homes en empregos a tempo parcial, con contratos temporais, e en ramas de actividade peor remuneradas.

O soldo medio dos mozos de entre 16 e 24 anos situouse en 2016 en 1.029,3 euros mensuais, menos da metade do que cobraron, de media, os asalariados de 55 e máis anos (2.228,1 euros). Nos mozos menores de 25 anos, a porcentaxe que cobra menos de 1.229,3 euros ao mes alcanza o 71,2% (nos asalariados de 55 e máis anos a porcentaxe baixa ao 21,4%).

Por tipo de contrato, o soldo medio mensual dos indefinidos (2.079,8 euros en 2016) supera nun 58,4% ao dos temporais (1.312,4 euros). O 50,9% dos asalariados con contrato temporal gañaron menos de 1.229,3 euros en 2016, fronte ao 22,6% dos indefinidos que se atopaban nesta mesma situación.

Por nivel de formación, a media dos asalariados con educación primaria (1.383,7 euros mensuais) é un 72% inferior ao dos que teñen estudos superiores (2.380,4 euros), mentres que, por antigüidade, os que levan dez ou máis anos cobran de media case o dobre que os dun ano (2.397,3 euros fronte a 1.232,3 euros).

O SECTOR FINANCEIRO, O QUE MELLOR PAGA

Os salarios máis baixos concentráronse en 2016 nas actividades dos fogares como empleadores de persoal doméstico (77,1% por baixo de 1.229,3 euros) e a agricultura, gandaría e pesca (67%).

Pola contra, as remuneracións máis elevadas déronse nas actividades financeiras, onde o 67,5% recibiron salarios superiores a 2.137,5 euros, seguidos dos empregados en educación (64,2%) e de quen traballan no sector de subministración de enerxía, gas, vapor e aire acondicionado (63,4%).

Os salarios medios máis baixos en 2016 déronse nas actividades dos fogares como empleadores de persoal doméstico (823,2 euros brutos mensuais), en agricultura (1.159,5 euros) e na hostalaría (1.172,1 euros), e os máis altos corresponderon ás actividades financeiras e de seguros (3.126,8 euros brutos ao mes), subministración de enerxía eléctrica (3.070,1 euros) e información e comunicacións (2.655,7 euros).

A estatística do INE tamén distingue entre salarios públicos e privados. Así, sinala que o 63% dos traballadores do sector público tiveron un salario bruto mensual superior a 2.137,5 euros en 2016, porcentaxe que descende até o 21,8% no sector privado.

Así, o soldo medio bruto no sector público alcanzou os 2.623,5 euros mensuais o ano pasado, fronte aos 1.694,2 euros do sector privado. O primeiro incrementouse un 1,4% respecto de 2015, mentres que o salario medio do sector privado reduciuse un 1,5%. Por tipo de administración, as autonómicas presentaron o soldo medio máis elevado (2.760,3 euros mensuais).