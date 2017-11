O Parlamento pide que se active o Plan de Continxencia para evitar a contaminación litoral polos incendios

Todos os grupos do Parlamento de Galicia apoiaron este mércores unha proposición non de lei presentada polo PSdeG para pedir á Xunta a activación do Plan de Continxencias por contaminación accidental de Galicia para evitar os problemas derivados dos incendios no litoral.

Durante a defensa da proposición, a deputada do PSdeG Dolores Toja lembrou que a cinza nos montes queimados "impide a drenaxe correcta da auga", o que leva o "arrastre de todos os restos dos incendios cara ao mar", algo que pode "afectar gravemente as rías" tanto a nivel ambiental como económico.

Entre outras cuestións, Toja apuntou que os moluscos e outras especies de consumo "filtrarán produtos tóxicos" e que os restos se "depositarán" nos fondos mariños, causando contaminación. Por iso, reclamou que se poña en marcha de forma inmediata este plan e que se evite esta contaminación.

Así, tanto BNG como En Marea mostráronse de acordo con esta iniciativa e coa necesidade de previr maiores danos após os incendios. Tamén apoiou a proposición o PPdeG, que, no entanto, lembrou que esta cuestión xa queda respondida pola intervención do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ao comezo do pleno en relación cos incendios forestais.

"Esta iniciativa non se presentou se se escoitou onte a comparecencia do presidente", dixo o deputado Carlos López Crespo, que, con todo, admitiu que se trata dunha "boa iniciativa".

O PSdeG rexeitou, no entanto, a emenda presentada polo BNG respecto diso, e defendida por Montse Prado, que pedía tamén que a Xunta trasladase ao Parlamento un informe coas accións postas en marcha neste sentido, o seu orzamento, recursos e prazos. En todo caso, os grupos apoiaron de forma unánime a proposición.