Apuntan á UTE que vendeu o ERTMS e á área de Fomento que autorizou a liña para avanzar na instrución

A unión temporal de empresas (UTE) que forneceu o sistema de control da velocidade 'ERTMS' e o departamento do Ministerio de Fomento que autorizou a posta en servizo da liña están no punto de mira das distintas partes acudidas na causa polo accidente do tren Alvia, ocorrido en Angrois (Santiago) en xullo de 2013, co resultado de 80 falecidos e 144 feridos.

A locomotora do tren Alvia, instantes despois do accidente en Angrois | Fonte: Europa Press

Por unha banda, o avogado que defende ao maquinista Francisco Garzón, Manuel Prieto, cre que o xuíz que investiga o caso, Andrés Lago Louro, chamará agora aos técnicos da UTE que elaboraron o 'safety case' (caso de seguridade) para a liña Ourense-Santiago, na que se produciu o sinistro.

A UTE composta polas compañías Thales e Dimetronic elaborou un caso composto de dous partes: informe de seguridade e 'hazard log' ou rexistro de incidencias.

Segundo fontes consultadas por Europa Press, fíxoo só para o tramo que abarca até o quilómetro 84,188 (enclavamiento do Irixo), xusto antes do punto no que descarrilou o convoi. E é que a súa subministración técnica (o sistema de control da velocidade 'ERTMS'), após un cambio do proxecto orixinal da liña, terminaba nese lugar.

O QUE ACHEGOU ADIF

Con todo, no sumario consta unha profusa documentación relacionada con estas análises que a Avogacía do Estado, en representación de Adif, non entregou nos xulgados até outubro de 2016, tres anos despois da traxedia.

Mediante un escrito, a letrada do Estado alegaba que "no dossier de seguridade achegado no seu día" comprobouse " que se omitieron por erro determinados documentos aos que se remiten os casos de seguridade".

En concreto, segundo indicaba, tratábase das análises preliminares de riscos e do desenvolvemento en táboas Excel dos 'hazard log'. Distinguía esa documentación entre os correspondentes aos enclavamientos do Irixo, "Ourense convencional e Santiago convencional".

Após coñecerse este martes que unhas actas internas de reunións de Adif deixaban claro que o seu Departamento de Seguridade coñeceu a "falta" de requirimento a Ineco do informe para o enclavamiento de Santiago, dependerá da súa representación se achega novas probas sobre a "nota" que pedía esta área ao de obras para justificar a ausencia de avaliación.

E é que segundo as declaracións dos técnicos de Ineco que realizaron o informe de seguridade 'ISA' (o esixido pola normativa para as liñas de alta velocidade), o encargo que eles recibiron limitábase ao enclavamiento do Irixo e deixaba fóra ao de Santiago, que si inclúe o quilómetro 84,413, onde descarrilou o Alvia.

SE SEGUEN OU NON INVESTIGADOS

Así as cousas, está por ver cal é o próximo movemento do instrutor, que en xullo pasado tomou declaración ao exjefe de seguridade de Adif, Andrés Cortabitarte; e este martes fixo o propio co responsable do ramo de Renfe, Antonio Lanchares.

Entre o martes e este mércores pasaron por sede xudicial o tres enxeñeiros de Ineco que elaboraron o mencionado informe 'ISA' (Independent Safety Assesment), aos que o maxistrado chamou tamén como investigados para permitirlles o exercicio do "lexítimo dereito de defensa", de modo que se explicasen após as acusacións vertidas por Cortabitarte.

Tanto Lanchares como Laura López, Salvador Arriaga e Jorge Merino responderon unicamente a preguntas do xuíz, do fiscal Mario Piñeiro e das súas respectivas defensas. Agora corresponde a Lago Louro (tendo en conta que ningún recorreu a súa imputación) determinar se permanecen ou non como investigados, xunto a Cortabitarte e o maquinista.

OS QUE SOUBERON DO AVISO

No que respecta a Lanchares, coa súa intervención descargou responsabilidades por unha banda sobre Adif (do que asegurou que non lle comunicou o risco exportado ao maquinista) e por outro sobre os seus subalternos, os cargos que coñeceron o aviso dun xefe de maquinistas de Ourense en decembro de 2011, acerca do perigo da curva da Grandeira, onde había que reducir duns 200 a uns 80 quilómetros por hora.

Respecto diso deste último extremo, o letrado Manuel Alonso, que representa á plataforma de vítimas, avisou de que solicitará novas dilixencias, para saber como se desenvolveu a investigación que a operadora ferroviaria afirma executar ao coñecer, supostamente 'a posteriori', o aviso dese maquinista, José Ramón Iglesias Mazaira.

De feito, Lanchares alegou que Iglesias Mazaira non utilizara o protocolo nin as canles previstas para este tipo de alertas, e responsabilizou a dúas persoas que xa compareceron no seu día no caso (José Luís Rodríguez Vilariño e Ángel Lluch).

A DIRECCIÓN XERAL DE FERROCARRÍS

Por outra banda, algunhas fontes consultadas consideran que é o momento de chamar a declarar aos responsables da Dirección Xeral de Ferrocarrís que por entón deron o visto e prace a Adif para a posta en servizo da liña.

O avogado dunha das partes acudidas, a exdiputada do PP na Asemblea de Madrid Teresa Gómez-Limón, xa expuxo o pasado abril que ao seu xuízo era necesario investigar a Manuel Neno, director xeral de Ferrocarrís de Fomento desde 2012, e a cargos do ministerio como Eduardo Santiago González, Luís de Santiago Pérez, José Ramón Paramio Fernández e Manuel José Herrera López (este último era o responsable de Ferrocarrís no momento da inauguración da liña Ourense-Santiago.

De feito, o portavoz da plataforma de afectados, Jesús Domínguez, coincide en que este debe ser un dos pasos fundamentais a seguir, pola relevancia que a Axencia Ferroviaria Europea outorgaba a este departamento na supervisión da seguridade na rede.

Hoxe en día, a Dirección Xeral de Ferrocarrís xa non existe e o seu papel foi asumido pola Axencia Estatal de Seguridade Ferroviaria, creada a raíz do expediente que Bruxelas abriu a España por incumprimento da obrigada independencia nesta materia.

OS INFORMES DA ERA

En paralelo, e en directa relación con todo isto, está pendente de chegar ao xulgado o informe que o instrutor demandou á Axencia Ferroviaria Europea (ERA nas súas siglas en inglés) para esclarecer se era preceptiva na liña Ourense-Santiago a avaliación de riscos 'integral' ou 'completa', a que pon en interrelación os distintos subsistemas ferroviarios (tren, vía, sinalización...).

Nunha comunicación coas vítimas, a ERA ditaminou que o risco na curva de Angrois "foi identificado" e que o xestor da infraestrutura (Adif) tiña que xestionalo para reducilo, pero simplemente pasouno ao maquinista.

Polo seu lado, a Comisión Europea pediu á Axencia Ferroviaria Europea que redacte un novo informe para coñecer se o Estado español cumpre coa normativa en materia de seguridade e interoperabilidad, que estará listo como tope o próximo 26 de xaneiro.

Por encargo da Comisión, estes expertos xa elaboraron un duro documento crítico coa investigación que realizou a CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios) sobre o sinistro.