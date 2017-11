O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, admitiu que a Xunta se ve "absolutamente desbordada" para cumprir a lei de prevención fronte a incendios no que respecta á limpeza das franxas de seguridade nos núcleos rurais porque os "responsables" de acometer estas tarefas --propietarios e, de maneira subsidiaria, os concellos-- non as "executan".

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el pleno | Fonte: Europa Press

"Os galegos non cumprimos no que se refire a a limpeza nas franxas de núcleos rurais e os concellos din que non teñen capacidade. E na Xunta, ao non cumprir os propietarios nin os concellos, vémonos absolutamente desbordados para cumprir esa lei, cuxos responsables non a executan", sentenciou, en resposta a Luís Villares (En Marea).

Así se pronunciou nunha sesión de control na que, previamente, o dirixente rupturista afirmara que 16 medidas antiincendios das 30 que Feijóo anunciou na pasada xornada "xa están vixentes" pero non se cumpren, mentres que outras recuperan "normas anteriores a 2009 que foron derrogadas e seis rectifican diametralmente a política realizada ata agora".

Villares, quen advertiu que só cinco medidas expostas por Feijóo teñen "carácter novidoso" e interpretou o contido do seu pacto como "unha emenda case á totalidade da súa política nas áreas forestal e agrogandeira", volveu a pedir cesamentos e preguntouse "canto tempo máis vai manter" o presidente nos seus postos "aos responsables do abandono rural e do domingo negro" dos incendios de outubro.

Ao seu xuízo, "non se pode facer políticas distintas" coas mesmas persoas á fronte. Con todo, fixo especial fincapé no ámbito máis "técnico" da Administración e, tras apuntar ao responsable de política forestal da Xunta, Tomás Fernández-Couto, como culpable de que "non se cumpran" as normas en vigor, pediu a Feijóo que o cese por pór en cuestión a súa propia "credibilidade".

"PODEMOS EMPEZAR A DISCUTIR XA"

Feijóo rexeitou responsabilizar do ocorrido "en 48 horas" da vaga de incendios de mediados de outubro a quen se ocupa da xestión desde hai anos. Ao seu xuízo, sería "o fácil". "Apúntase vostede ao fácil ou ao difícil?", instou a aclarar a Villares, a quen preguntou se se pode "comprometer" a que os concellos das mareas contratarán as brigadas de prevención e a "sinalar co dedo aos incendiarios".

"Eu téñome que comprometer a que os concellos do PP o fagan", afirmou sobre as brigadas Feijóo, quen tamén lamentou que, sobre os incendiarios, Villares se limitara, "sen dicir nada máis", a botar "unha reprimenda ao fiscal superior" de Galicia, quen afirmou nunha entrevista radiofónica que había "circunstancias" que suxerían unha "planificación" tras os lumes.

Tamén considerou "unha contradición" que En Marea afirme que máis da metade das súas medidas "xa están vixentes" e despois denuncie "unha emenda á totalidade" da política da Xunta. En todo caso, aludiu á comisión específica que abordará as cuestións forestais na Cámara para asegurar que o "importante" é que Villares formule nese marco as súas propostas.

Á marxe deste órgano, en todo caso, subliñou que se pode "empezar a discutir xa" e instou a En Marea a aproveitar as emendas á lei de medidas que acompaña aos orzamentos de 2018 para introducir achegas. Como xa ratificou na súa comparecencia da pasada xornada, a Xunta, que cambia varios puntos da lei de incendios nesta lei, prevé aproveitar a vía con máis propostas que poidan implementarse desde principios de xaneiro.

"EU NON ADMINISTRO XUSTIZA"

"Pregúntolle eu a vostede: comprométese a cumprir a lei?", preguntou Villares, quen enumerou varias medidas "vixentes" e insistiu en que Fernández Couto é "o responsable da execución ou non da normativa", polo que Feijóo debería destituílo.

"De verdade que non le todos os artigos da lei? Quen é o responsable de limpar as franxas dos núcleos rurais? Os propietarios. E se non o fan, de forma subsidiaria os concellos. E dime que eu son o responsable. Eu non administro xustiza, é moi interesante aprender dereito con vostede", replicou o presidente galego.

A continuación, defendeu as medidas presentadas durante a súa comparecencia, coa mención expresa de algunhas, así como de políticas xa aplicadas polo seu Goberno como o plan de 'impostos cero' no rural, e fixo especial fincapé na loita contra os incendiarios.

"NO DELITO DE TERRORISMO ENTRAN OS INCENDIOS"

"Verdade que é novo insistir na criminalidade dos incendios? Vostede non está de acordo, mire que gran diferenza?", continuou Feijóo, mentres que Villares lle lembraba, desde o seu escano, que este tipo de cuestións están reguladas no Código Penal.

Esta afirmación aproveitouna o xefe do Executivo para reafirmarse na súa tese do "terrorismo incendiario". "Claro que está no Código Penal, tiven que lelo onte. No delito de terrorismo entran os incendios e non é necesario unha trama nin unha organización", insistiu o mandatario, entre críticas das bancadas da oposición.

Feijóo, quen fixo un chamamento "a cumprir a lei cada un na medida das súas responsabilidades", manifestou o seu desexo de que Villares participe na comisión parlamentaria que se vai a activar "para achegar e non para esnaquizala".

Finalmente, tamén se reafirmou en que "facer equipos forestais de investigación" ou incrementar a vixilancia con cámaras, entre outras medidas, son pasos "interesantes" para combater aos incendiarios. Verdade que nos preguntamos por que puxemos a disposición xudicial 177 persoas e só están tres no cárcere?", resolveu.