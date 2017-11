O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, proclamou este mércores que os galegos "non serán os 'tontos' útiles do independentismo catalán" e advertiu que "non van usar a Galicia". "Xa lles chega con utilizar ao BNG", aseverou, en resposta á portavoz nacionalista, Ana Pontón, quen instou ao presidente a aclarar que papel vai xogar no debate aberto para "superar o postfranquismo" e "o réxime do 78" en España.

Fotos Xunta. Pleno Incendios. | Fonte: Europa Press

Na sesión de control, Pontón afeou o "golpismo" de Feijóo polos seus pronunciamientos sobre Cataluña e propuxo activar un relatorio parlamentario encamiñada a superar o marco constitucional vixente e que contemple o recoñecemento de Galicia "como nación", á vez que denunciou a "involución democrática" e a "recentralización" en España.

"Non estamos nun réxime postfranquista, estamos en plena democracia", ha replicado o xefe do Executivo e líder do PPdeG. Tanto é así que "no século XX exiliábanse os demócratas e agora exílianse os golpistas", esgrimiu en alusión ao expresidente catalán cesado, Carles Puigdemont.

Se Pontón, quen criticou a súa "submisión" ás directrices do Goberno central con efectos "nefastos" para a vida dos galegos, pediulle "estar á altura nun debate que non vai poder frear", o presidente ha replicado que o BNG quere un relatorio para "aplicar o seu programa (do BNG)", que foi "derrotado nas urnas" pola maioría dos galegos e que non aceptará.

"Somos donos do noso destino e temos autonomía financeira e política. O relatorio máis importante é a das urnas, así que non me propoña ir en contra da maioría dos galegos", esgrimiu o presidente, quen equiparou a actitude dos nacionalistas á hora de enfrontar os incendios, suxerindo que se equivocan de inimigo, e na cuestión catalá.

"En Cataluña, como nos incendios, nós estamos contra os que prenden o lume e a favor da Constitución", contrapuxo Feijóo, quen incidiu que a maioría dos galegos "están cómodos na Constitución e no Estatuto", non co nacionalismo. Por iso, pediu ao BNG que "deixe xa de repartir carnés de bos e malos galegos" porque os nacionalistas "nin son máis galegos nin queren máis a Galicia".

Como argumento, Feijóo reiterou que "a broma ilegal" de Cataluña pode constar a Galicia "5.000 millóns de euros" e censurou que o BNG a apoie. "Cal é o seu problema? Que a Xunta non se dedica ao folclore independentista? Aos galegos gústanos o noso folclore. Négome a que os galegos sexamos os 'tontos' útiles do independentismo catalán. Non van usar a Galicia, xa lles chega con utilizar ao BNG", resolveu.

DE 'SELFIES' E FOTOGRAFÍAS

O mandatario galego subliñou que a situación política en España está marcada "polo Goberno cesado da Generalitat e pola forma en que determinados representantes públicos afrontan" este asunto.

Así, reprobou que Pontón salga en imaxes con Junqueras "a modo de selfie xuvenil", mentres que outras deputadas do BNG fanse fotografías con Arnaldo Otegi. "Outro dos grandes demócratas europeos, como todo o mundo sabe", ironizou.

"Vaia demócrata que é vostede que defende que o PP, con 11 deputados en Cataluña, goberne a Generalitat. Ese é o seu golpismo e a concepción que teñen vostedes", ha replicado Pontón, quen puxo en dúbida que Feijóo "estea en condicións" de falar de fotos.

"Ou quere que falemos das súas fotografías cun narcotraficante, cun conseguidor ou con representantes da sanidade privada?", retou ao presidente.

Ao tempo, lamentou que este "nunca" defenda a Galicia e preguntouse se, no marco do debate sobre un novo modelo institucional en España, Feijóo situaríaa "no vagón de cola das rexións" a pesar dos pasos dados "á fronte" por Cataluña ou Euskadi. "Aclare que vai defender", pediu a nacionalista, antes de suxerir que é o PPdeG o que "reparte carnés" e "non respecta" a quen pensan distinto.

"NON SE DEIXE TOMAR O PELO"

Finalmente, Feijóo reafirmouse en que, a diferenza do BNG, "sempre detrás" dos nacionalismos catalán e vasco, el "non ten ningún complexo de inferioridade".

"Proponme que me vaia a Bruxelas e que me exilie mentres a metade do meu Goberno está no cárcere?", preguntouse, para concluír que non o fará, defender a súa xestión, a "autonomía" de Galicia e, finalmente, instar a Pontón a "non deixarse tomar o pelo" polos nacionalistas cataláns.