Feijóo anuncia a ampliación da idade do Bono Coidado até os 12 anos

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou a ampliación até os 12 anos de idade do programa Bono Coidado, así como outras medidas para ampliar e mellorar a cobertura desta axuda económica para afrontar a atención nos seus domicilios de nenos.

Feijóo visita a Casa do Neno, en Santiago | Fonte: Europa Press

Así, o Bono Coidado xa non estará restrinxido, como até agora, a unha necesidade puntual para poder solicitalo. Esta axuda poderá pedirse desde o vindeiro sábado 11 de novembro.

Na súa visita á escola infantil Casa do Neno de Santiago, Feijóo tamén avanzou tres novas melloras no Bono Coidado con respecto á convocatoria piloto. Ademais dos propios pais ou representantes legais do neno, tamén terán acceso a esta bolsa as persoas en situación de "garda adoptiva".

Así mesmo, o número de horas de coidado ao que teñen dereito as familias con máis dun fillo incrementarase nun 15% e a presentación dun "recibín do coidador" permitirá simplificar o procedemento de xustificación da axuda.

As contías do Bono Coidado variarán en función da renda familiar. Para unha renda per cápita inferior a 3.750 euros, a axuda será de 14 euros por hora. Para unha renda entre os 10.000 e os 13.500 euros, sempre que o total da renda da unidade familiar non supere os 45.000 euros, será de 7 euros por hora.

OUTRAS MEDIDAS

Nesta liña de mellora, Feijóo lembrou que o próximo ano "os pais poderán dispor dunha Tarxeta Benvida estendida até os 3 anos" para familias con rendas baixas. Así mesmo, aludiu a outras novidades lexislativas como a bonificación nas taxas das escolas infantís do 25% para o segundo fillo e do 50% para o terceiro e sucesivos.

A Xunta habilitará un orzamento total de 3 millóns de euros para poder prestar estes servizos a máis de 3.000 familias. Feijóo lembrou que "as familias galegas dispoñen hoxe dun 80% máis de prazas en escolas infantís sostidas con fondos públicos que no 2009", así como de máis "deducións fiscais" e un incremento do Bono Concilia para "axudar a pagar unha escola infantil a aquelas familias que non obtiveron praza nunha pública".

O responsable do Goberno tamén quixo resaltar a posta en marcha das primeiras axudas para realizar obras en escolas infantís de iniciativa social, "destinadas a mellorar a accesibilidade e o equipamento". Trinta escolas foron xa beneficiadas nesta primeira convocatoria con axudas que oscilan entre os 2.500 e os 25.000 euros.