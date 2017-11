(AM) Xosé Monteagudo, Fernando Aramburu e Ralf Rothmann gañan o premio San Clemente Rosalía-Abanca na súa XXIII edición

'Todo canto fomos', de Xosé Monteagudo; 'Patria', de Fernando Aramburu; e 'Morrer na primavera', de Ralf Rothmann, resultaron gañadores dos premios San Clemente Rosalía-Abanca na súa vixésimo terceira edición.

Fallo dos premios San Clemente Rosalía-Abanca | Fonte: Europa Press

O fallo do xurado deuse a coñecer este mércores nun acto que tivo lugar no IES Rosalía de Castro de Santiago, no que, ademais do director do centro, Ubaldo Rueda, estiveron presentes o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e o responsable de comunicación de Abanca, Isaac González Toribio.

Foron varios representantes do xurado --composto por alumnos de seis institutos de Galicia e cinco procedentes de Inglaterra, Francia, Alemaña, Portugal e Rusia-- os que explicaron os motivos da elección das distintas obras.

De 'Todo canto fomos' --que competía polo premio á mellor novela en galego con 'Non hai outro camiño', de Isaac Xubín, e 'Nordeste', de Daniel Asorey--, destacaron como "consegue enganchar" ao lector nunha trama que abarca "o amor, a emigración e a situación da muller", entre outras temáticas.

Mentres, de 'Patria', valoraron os seus personaxes "perfectamente definidos" e a narración "sen andrómenas" do conflito vasco. Chegaron como finalistas a mellor novela en lingua española Juan Marsé, con 'Esa puta tan distinguida', e Eduardo Sacheri, con 'La noche de la Usina'.

En paralelo, consideraron que a obra coa que Ralf Rothmann impúxose sobre 'A guitarra azul', de John Banville, e 'Compás', de Mathias Enard, na categoría de novela estranxeira debería ser "de lectura obrigatoria", pois reflicte como "a guerra só trae sufrimento" e que "non hai gañadores" en ningún conflito bélico.

"LIBERDADE" DO XURADO

Após dar a coñecer os premiados, Rueda resaltou a "liberdade" e "independencia" do xurado, composto por mozos de 17 anos, á hora de decidir que novela prefiren. De feito, a modo de anécdota, lembrou como Gabriel García Márquez viuse superado nunha das edicións por outro escritor non tan consagrado.

Tamén neste aspecto reparou o secretario xeral de Política Lingüística, quen considerou este certame un dos "buques insignia" da literatura, no que, ademais, as obras en lingua galega sitúanse "en pé de igualdade" coas españolas e estranxeiras.

E, despois de apuntar que Pierre Lemaitre, un dos premiados o pasado ano, falou destes premios durante a súa presenza na Feira do Libro de Bos Aires, Ubaldo Rueda apostilou que os galardóns tamén constitúen "unha aposta de país".

"Colocan a Santiago e a Galicia no mapa", salientou, mentres o director de Comunicación e Relacións Institucionais de Abanca expresou a "satisfacción" da entidade financeira ao poder contribuír á "consolidación e internacionalización" dun certame que xa é "patrimonio de toda Galicia".

"NUNCA DEIXEDES DE LER"

Dito isto, González Toribio enmarcou o patrocinio de Abanca a estes premios no seu "compromiso" coa mocidade.

Pola súa banda, Valentín García animou aos alumnos a manter a afección pola lectura, "unha das grandes marabillas do mundo".

"Nunca deixedes de ler", apelou, convencido de que a literatura é "o billete de tren de quen non viaxa". "Ler é adquirir coñecementos, expandir a mente, imaxinar realidades novas e reflexionar sobre as realidades que temos", concluíu.