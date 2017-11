Medio milleiro de traballadores galegos podería verse afectado polo ERE do Banco Santander

Cinco centros galegos, tres de Popular e dous de Santander, ven afectados o expediente de regulación de emprego para 1.580 traballadores en toda España previsto para a integración dos servizos centrais de ambas as entidades. Así o trasladou este mércores a compañía aos sindicatos, dentro dunha fase de negociación previa destas saídas. A maiores, expón 585 recolocaciones noutras empresas do grupo.

Sucursal do banco Santander

No caso da comunidade galega, os centros afectados do Popular, segundo a listaxe facilitada ás centrais, serán o Cantón e Beiramar (Beiramar) na Coruña e Praza de Vigo en Santiago (onde traballa un cadro dunhas 10 persoas dedicadas a negocio inmobiliario e falta de pagamentos).

Quedan fóra, por tanto, as oficinas de Bergondo, onde uns 37 profesionais desenvolven labores de banca directa polos que nun principio temeron tamén as organizacións sindicais. A maiores, no caso de Santander, o axuste afecta os centros de Durán Loriga e tamén do Cantón, ambos na capital herculina. "A dirección non deu máis datos", lamenta a CIG, a través dun comunicado.

Pola súa banda, o representante de UXT en Pastor, Javier Castro, en declaracións a Europa Press, sinala que o número global é unha cifra "a rebaixar" para os representantes dos traballadores, do mesmo xeito que o indicador de 58 anos en diante para as prexubilacións.

"Non estamos conformes cos números, a ver no desenvolvemento sucesivo", advertiu Castro, apuntando á nova cita, fixada xa para o luns 13. "Espero que podamos entrar en detalles sobre as condicións". E é que o próximo 16 de novembro iniciarase xa o período de consultas, coa previsión de que os despedimentos se apliquen en xaneiro, segundo indica a central nacionalista.

Banco Pastor-Grupo Banco Popular | Fonte: Europa Press

Mobilizacións

Ante isto, a CIG convocou unha mobilización o martes 14 ás 11,30 horas no Cantón da Coruña para protestar contra o expediente de regulación de emprego.

As seccións sindicais deste sindicato nas dúas entidades defenden a posición que viñan mantendo, relativo ao mantemento de márcaa Pastor, pola "vinculación social e ao territorio que en si mesma é positiva desde o punto de vista comercial".

Á marxe disto, rexeitan "o proceso de centralización do sistema financeiro impulsado polo Goberno central, que ten un claro impacto sobre o emprego a nivel galego, nas redes de servizo á clientela, pero especialmente nos servizos centrais". De acordo coas súas estimacións, de centralizar todos servizos centrais e empresas auxiliares en Madrid, o banco "será responsable da destrución de 500 postos de traballo na Coruña".

"Axuste excesivo"

A entidade que preside Ana Botín trasladou este mércores aos sindicatos que a integración nos servizos centrais de ambas as entidades, así como nas unidades territoriais de apoio a estes servizos, afectará a uns 2.100 traballadores.

En concreto, Santander expuxo a recolocación duns 585 traballadores noutras empresas do grupo e a saída duns 1.580 empregados mediante prexubilacións a partir dos 58 anos e baixas incentivadas, aínda que os detalles están suxeitos ao proceso de negociación, que comezará formalmente o próximo 16 de novembro. Neste sentido, os sindicatos no ámbito estatal consideran que o axuste é "excesivo" e cren que hai "máis percorrido" no ámbito das recolocaciones, así como para rebaixar a idade de prexubilación exposta inicialmente.

Polo momento, a rede comercial de ambas as entidades non se verá afectada o marco desta negociación, pois a súa integración non se prevé até o ano 2019, unha vez culminada a integración tecnolóxica.

Manteranse traballos por "meritocracia"

Segundo explicou Santander o pasado venres, a redución de cadro efectuarase mediante un criterio de meritocracia no que se aproveitará "o mellor talento" de ambas as entidades, cun "esforzo especial" para que as saídas que se produzan realícense en "boas condicións". En calquera caso, o axuste efectuarase despois de que tanto Santander como Popular aplicasen en 2016 senllos expedientes de regulación de emprego.

Na actualidade, Santander conta con 200.949 empregados, dos que aproximadamente un 6% correspondería a Popular, posto que ao peche do primeiro trimestre --a última vez que presentou resultados-- esta entidade contaba con 15.020 traballadores, 13.449 deles en España. En conxunto, os servizos centrais de Popular e Santander España engloban a uns 7.000 empregados.

En Galicia, o Popular-Pastor contaba con 1.422 traballadores con datos a 31 de agosto, mentres que o Santander dispón duns 900 profesionais na comunidade, onde as organizacións sindicais esixen o mantemento da marca Pastor.