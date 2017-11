O Valedor pide ás administracións que faciliten a información que demandan os cidadáns no 64% dos casos

A Comisión de Transparencia, un órgano adscrito ao Valedor do Pobo, deu a razón aos demandantes de información nun 64 por cento dos casos que recibiu no que vai de 2017, de modo que instou á administración correspondente a facilitar eses datos.

Diso deu conta a Comisión de Transparencia a través dun comunicado, no que destacou que o seu labor de control sobre o dereito de acceso á información pública viuse incrementado nos últimos meses coa chegada de "máis dun centenar" de peticións.

Trátase, como apuntou, do "dobre" das rexistradas no exercicio anterior, á vez que apuntou que en 2017 resolvéronse un total de 89 reclamacións.

Desa cifra, segundo detallou, 16 casos foron arquivados, "principalmente" a petición dos interesados ou por dispor xa da información requirida. Das 73 reclamacións que foron analizadas, un total de 47 obtiveron resposta favorable.

No lado oposto, en 24 casos as peticións non foron admitidas por "incumprir algún dos requisitos legais" para acceder a esta vía, mentres que unicamente en dúas ocasións desestimouse a reclamación de acceso a unha determinada información.

NÚMERO DE CASOS

Adicionalmente, a Comisión de Transparencia indicou que en 2016, o seu primeiro ano de funcionamento, recibiu un total de 55 iniciativas.

No que vai deste ano, xa son 103 as reclamacións nas que os seus promotores fan valer o seu dereito de acceder a información pública.